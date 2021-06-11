MEB telafi eğitimi programının uygulama esaslarını belirledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MEB telafi eğitimi programının uygulama esaslarını belirledi

MEB telafi eğitimi programının uygulama esaslarını belirledi
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) telafi eğitimi programına, 21-Haziran-2 Temmuz arasında "telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden başvuru yapılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) telafi eğitimi programına, 21-Haziran-2 Temmuz arasında "telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden başvuru yapılabilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında uygulanacak "Telafide Ben de Varım" yaz uygulaması programının uygulama esaslarına yer verildi.

Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerin "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinde yer aldığı bildirilen açıklamada, il genelinde düzenlenecek eğitim faaliyetleri için tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak tesislerin bedelsiz olarak kullandırılması, valiliklerce oluşturulacak kurul koordinasyonunda gerekli planlamaların yapılacağı belirtildi.

Buna göre, 21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında başvuru, planlama iş ve işlemleri, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında il milli eğitim müdürlükleri tarafından valiliklerin koordinasyonunda eğitim faaliyetleri yapılacak.

İl koordinasyon kurulu; il milli eğitim müdürü başkanlığında il program koordinatörü olan il milli eğitim müdür yardımcısı ve şube müdürü, il veri girişi modül koordinatörü, ilçe milli eğitim müdürleri, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ilgili şube müdürleri, ilçelerde süreci yürütecek ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenecek ilçe veri girişi modül koordinatörleri, okul müdürleri, öğretmenler ve personelden, il milli eğitim müdürü tarafından görevlendirilecek en az 5, en fazla 20 kişiden oluşacak.

Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere planlanacak program, eğitim faaliyetleri fiziksel, sosyal-duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanı olmak üzere dört ana temaya uygun olarak planlanacak.

Eğitim faaliyeti çalışma esasları

Eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen öğrenciler, veli izin belgeleriyle eğitim faaliyetinin açıldığı okula başvurabilecek.

Programa başvuruları kabul edilen öğrenci, öğretmen, velilere kabul edildiklerine dair bilgilendirme, faaliyeti açan okul müdürlükleri tarafından yapılacak.

Eğitim faaliyetinin açılabilmesi için en az 12 kişilik öğrenci grubunun oluşması gerekecek, özel eğitim öğrencilerine açılacak faaliyetlerde alanın özelliği gereği sayı sınırlaması aranmayacak.

Program kapsamında düzenlenecek tüm eğitim faaliyetleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen Kovid-19 salgını koruma tedbirleri doğrultusunda gerekli önlemler alınarak gerçekleştirilecek.

Eğitim faaliyetlerine katılacak tüm öğrenci, veli ve öğretmenler için HES kodu sorgulaması yapılacak ve bu duruma ilişkin gerekli önlemler alınacak.

Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik örnek eğitim faaliyetleri, içerik ve materyallerine "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

Nusaybin'den acı haber! Kahraman Mehmetçiğimiz silah kazası sonucu şehit düştü
Nusaybin'den acı haber! Kahraman Mehmetçiğimiz silah kazası sonucu şehit düştü
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 32 milyon 213 bin 119 oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 32 milyon 213 bin 119 oldu
Evinde vahşice katledilen öğretim üyesi Aylin Sözer'in katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet talebi
Evinde vahşice katledilen öğretim üyesi Aylin Sözer'in katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet talebi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Sarp Akkaya Fahriye Evcen Rahşan Gülşan
Spor Şenol Güneş Ergin Ataman Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MEB telafi eğitimi programının uygulama esaslarını belirledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 17:34:42. #1.13#

title