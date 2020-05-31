MEB teknolojinin doğru kullanımı için ailelere yönelik iki kılavuz yayımladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MEB teknolojinin doğru kullanımı için ailelere yönelik iki kılavuz yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, teknolojinin doğru kullanımı için ailelere yönelik "Güvenli İnternet Kullanımı" ve "Siber Zorbalık" isimli rehberler yayımladı.

MEB teknolojinin doğru kullanımı için ailelere yönelik iki kılavuz yayımladı
31.05.2020 12:29 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:29

Milli Eğitim Bakanlığı, teknolojinin doğru kullanımı için ailelere yönelik "Güvenli İnternet Kullanımı" ve "Siber Zorbalık" isimli rehberler yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, anne babalara güvenli internet kullanımı ile siber zorbalık konusunda nasıl davranmaları ve ne gibi önlemler almaları gerektiği konusunda kısa ve uygulanabilir önerilerin yer aldığı 2 rehber hazırladı.

"Güvenli İnternet Kılavuzu" rehberinde, çocuklara dijital dünyada güven içinde dolaşmaları için bilgi iletişim araçlarını ve interneti güvenli şekilde nasıl kullanabileceklerinin de öğretilmesi gerektiği ifade edildi.

Çocukların internete erişimlerini yasaklamanın etkili bir yöntem olmadığı belirtilen kılavuzda, bunun yerine teknolojiyi etkili, verimli, uygun ve sorumlu şekilde kullanmaları konusunda yol gösterici olunması gerektiği anlatıldı.

Kılavuzda, çocuklara rehberlik etmek için ailelere, "Bilgi sahibi olun", "İlgili olun", "Ortak kullanım alanları oluşturun", "Güvenlik tedbirleri alın", "Bilinçli hareket edin", "Çocuğunuzun ekranı siz olun" şeklinde öneriler sunuldu.

Çocuklardaki davranış değişimlerinin takip edilmesi öneriliyor

Siber zorbalığa maruz kalınması ve siber zorbalık yapılması durumlarında aileler tarafından izlenebilecek doğru yöntemlere yer verilen kılavuzda, ailelerin çocuklarındaki davranış değişimlerini takip etmeleri gerektiği vurgulandı.

Kılavuzlarda, "Çocuğum elinden telefonu hiç bırakmıyor. Telefon kullanımı konusunda nasıl sınır koyabilirim?", "Aşırı internet kullanımı çocuğumun gelişimini nasıl etkiler?" gibi soruların cevaplarına ilişkin kısa videolar da yer alıyor.

"Öğrencilerin ve ebeveynlerin psikolojik sağlamlığının korunmasına da önem verdik"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kılavuzlara ilişkin değerlendirmesinde, küresel salgın sürecinde öğrencilere akademik destek sağlamanın yanı sıra onların ve ebeveynlerinin psikolojik sağlamlığının korunmasına da önem verdiklerini belirtti.

Fiziksel mesafelerin olduğu bu dönemde teknoloji sayesinde öğrenci, öğretmen ve velilerle iletişimi hiç kesmeden yoğun bir şekilde sürdürebildiklerine işaret eden Selçuk, her buluşmada ailelerden "Teknolojinin doğru kullanımı" konusunda sorular geldiğini aktardı.

Tüm sorulara yanıt verebilmek, çocuklara rehberlik etmek ve anne babalara destek olabilmek için kılavuzların hazırlandığını kaydeden Bakan Selçuk, şu değerlendirmede bulundu:

"(Güvenli İnternet Kullanımı) ve 'Siber Zorbalık' kılavuzlarının içeriğinde anne babalara bu süreçte ne yapmaları, nasıl davranmaları ve ne gibi önlemler almaları gerektiği konusunda kısa ve uygulanabilir öneriler sunduk. Anlatılanları karekodlar aracılığıyla ulaşılabilecek videolarla da destekledik. Kılavuzlardaki karekodları tarayan velilerimiz, sorularına uzmanlarca verilmiş yanıtları bulabilecekler. Bizler her zaman olduğu gibi okul ve aile iş birliğini geliştirmeye ve tüm imkanlarımızla çocuklarımız ve velilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı Haber
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi Haber
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı Haber
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! 'Koronaya iyi geliyor' denilen ilaç Türkiye'de yasaklanabilir Haber
Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! "Koronaya iyi geliyor" denilen ilaç Türkiye'de yasaklanabilir
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi Haber
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Haber
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
70 tane sabıkası olan hırsız yakalanınca çark etti: Pişmanım, ödeyeceğim
70 tane sabıkası olan hırsız yakalanınca çark etti: Pişmanım, ödeyeceğim
Diken üstündeki vatandaşlar, ayı korkusu nedeniyle köyü açık cezaevine çevirdi
Diken üstündeki vatandaşlar, ayı korkusu nedeniyle köyü açık cezaevine çevirdi
Rizelilerin yavru ayıyla kovalamacası kamerada
Rizelilerin yavru ayıyla kovalamacası kamerada
Genç kadın, köpeği huysuzlanınca fark ettiği Engerek yılanını plastik kovayla yakaladı
Genç kadın, köpeği huysuzlanınca fark ettiği Engerek yılanını plastik kovayla yakaladı
Mars ve Ay'a insan göndermek için üretilen roket test sırasında patladı! O anlar kamerada
Mars ve Ay'a insan göndermek için üretilen roket test sırasında patladı! O anlar kamerada
Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' diyen Yeliz Yeşilmen, şiddet sorularına cevap veremedi
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen, şiddet sorularına cevap veremedi
Film sahnesini aratmıyor! Kırmızı ışıkta tekme tokat birbirlerine girdiler
Film sahnesini aratmıyor! Kırmızı ışıkta tekme tokat birbirlerine girdiler
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır
Crew Dragon'daki astronotlar yörüngeden ilk görüntülü bağlantıyı kurdu
Crew Dragon'daki astronotlar yörüngeden ilk görüntülü bağlantıyı kurdu
Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı
Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı
Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı
Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı
1 Haziran'dan itibaren sahil ve parklarda yasak kalkacak, mangal yasağı devam edecek
1 Haziran'dan itibaren sahil ve parklarda yasak kalkacak, mangal yasağı devam edecek
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde giriş-çıkış yasağı 1 Haziran'da kalkıyor
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde giriş-çıkış yasağı 1 Haziran'da kalkıyor
Mardin'de mağarada tarihi dönemlere ait olduğu sanılan kafatası ve kemikler bulundu
Mardin'de mağarada tarihi dönemlere ait olduğu sanılan kafatası ve kemikler bulundu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS'nin nasıl yapılacağına ilişkin video paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS'nin nasıl yapılacağına ilişkin video paylaştı
Son Dakika: Hakkari'de PKK'lı teröristlerin saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Son Dakika: Hakkari'de PKK'lı teröristlerin saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Tüm dünya neden SpaceX'i konuşuyor? Olayın perde arkasında 'ABD-Rusya çekişmesi' var
Tüm dünya neden SpaceX'i konuşuyor? Olayın perde arkasında "ABD-Rusya çekişmesi" var
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Rüştü Zorlu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Demet Akbağ Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Falcao Metin Oktay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Şehit Bakan Haziran Diyarbakır
Şu an buradasınız: MEB teknolojinin doğru kullanımı için ailelere yönelik iki kılavuz yayımladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 12:32:27. #1.14#
title