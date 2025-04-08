MEB TAKVİMİ 2025: Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili ne zaman, erkene mi alındı?

Milyonlarca öğrenci ve veli, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ne zaman sona ereceğini ve yaz tatilinin başlayacağı tarihi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı takvime göre okulların kapanış tarihi ve yaz tatiline dair detaylar netleşmeye başladı. Özellikle erken tatil iddiaları gündemdeyken, gözler MEB'in açıklamalarına çevrildi. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili ne zaman, erkene mi alındı? İşte 2025 yaz tatiline ilişkin güncel gelişmeler ve okulların kapanış tarihiyle ilgili merak edilenler…

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR, YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milyonlarca öğrenci ve veli, "2025 yaz tatili ne zaman başlıyor?" ve "Okullar ne zaman kapanıyor?" sorularının yanıtını arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim takvimine göre, okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü yaz tatiline giriyor.

2025 YAZ TATİLİ NE ZAMAN

Karnelerin dağıtılmasının ardından öğrenciler, yaklaşık 3 ay sürecek uzun yaz tatiline çıkacak. Yeni eğitim öğretim yılına ilişkin detaylı bilgiler ise MEB'in ilerleyen tarihlerde yapacağı açıklamalarla netlik kazanacak.

YAZ TATİLİ ERKENE Mİ ALINDI

YAZ TATİLİ ERKENE Mİ ALINDI 2025?

2025 yaz tatilinin planlanandan erken başlayacağı yönündeki iddialar, öğrenci ve veliler arasında büyük merak uyandırdı. "Yaz tatili erkene mi alındı? Okullar erken mi kapanacak?" soruları, son günlerde arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

MEB YAZ TATİLİ AÇIKLAMASI

Ancak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu iddialara net bir yanıt verdi. Yapılan açıklamaya göre, yaz tatilinin öne çekilmesiyle ilgili herhangi bir karar ya da düzenleme bulunmuyor. MEB'in resmi takvimine göre okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak ve öğrenciler bu tarihten itibaren yaz tatiline çıkacak. Dolayısıyla, 2025 yaz tatili planlandığı gibi Haziran ayının üçüncü haftasında başlayacak.