MEB: Sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı. Öğretmen adayları, sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecek" denildi.

Kaynak: DHA