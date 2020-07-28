MEB: Sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı
MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
28.07.2020 15:28 | Son Güncelleme: 28.07.2020 15:43
MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı. Öğretmen adayları, sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecek" denildi.
Kaynak: DHA