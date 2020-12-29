MEB SON DAKİKA! Yüz Yüze Eğitim ne zaman başlayacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar 2 dönemdir kapalı. Bu sene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk birkaç kere duyursa da okullar bir türlü açılamamıştı. Bu kapsamda okulların birinci dönem tamamen kapalı olacağı ve online eğitim vereceği duyurulmuştu. Şimdi de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2. dönem yüz yüze eğitim kararları merak ediliyor!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim, Ortaöğretim ve liselerde ilk dönemin tamamen online olarak devam edeceği ve yüz yüze eğitimin başlamayacağını duyurmuştu. Bu kapsamda 22 Ocak 2021 tarihinde okullar ilk dönemi bitirecek ve bu tarihten sonra duruma bakılarak 2. dönem yüz yüze eğitim olacak mı sorularına cevap verilecekti. Dün yapılan toplantı sonrası bu kararlar şekillendi. Peki Yüz Yüze Eğitim ne zaman başlayacak?

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitim hakkında açıklamalarda da bulundu. Gelişmelerin olumlu ilerlediğini söyleyen Erdoğan; "Bugünkü toplantımızda salgınla mücadelede geldiğimiz yeri tekrar değerlendirdik, gelişmelerin ümit var olduğunu gördük. Bu çerçevede okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz" ifadelerini kullandı.

22 Ocak 2021 tarihinde okullar Sömestr arasına girecek ve bu tatil 3 hafta sürecek. 15 Şubat 2021 tarihinde ise eğitim geri başlayacak. Şimdi herkes 15 Şubat 2021 tarihinde yüz yüze eğitim başlayacak mı, yoksa uzaktan mı devam edecek bunu merak ediyor. Bu konu hakkındaki açıklamaların Ocak ayında gelmesi planlanıyor.Sağlık Bakanlığı'nın önerisi ile okullarda yüz yüze eğitimin başlatılması umuluyor!