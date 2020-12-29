MEB SON DAKİKA! Okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

İlköğretim ve ortaöğretimde 22 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılan uzaktan eğitim ile 2. dönem ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? soruları dikkat çekmeye başladı. Öğrenciler ve veliler Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni kararlarını bekliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası eğitim ile ilgili açıklamalarda bulundu!

Yeni yıla sayılı günler kala veliler ve öğrenciler okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak gibisoruların yanıtını merak etmeye başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitimin daha ne kadar aksayacağı endişe konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze sınavların ertelendiğini duyurdu ve okulların ikinci dönem açılış tarihi hakkında velileri ve öğrencileri bilgilendirdi. Peki, Okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Bu yazıda tüm detayları ve Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasını bulabilirsiniz!

2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR, OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk bugünkü kabine toplantısı ardından yapılan açıklamalarda okullardaki yüz yüze eğitime verilen aranın 15 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi. Şimdilik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da önerileri doğrultusunda okulların 15 Şubat 2021 tarihinde açılma ihtimali olduğu açıklandı. Yine son karar önümüzdeki günlerde öğrencilere ve velilere sunulacak.