MEB son dakika ehliyet 2017 son sınavı ne zaman ehliyet sınavı 70 puan altı alanlar dikkat

Binlerce adayın gireceği ehliyet sınavın sayılı günler kaldı. Ehliyet sınavı için adayların heyecanlı bekleyişi başladı. Peki ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? Bu sınava girmeyen adaylar 2018'i beklemek zorunda. 2017 yılının son ehliyet sınavı, 23 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları ise 4 Ocak'ta ilan edilecek. Sınava girecek adayların başarılı olabilmeleri için, en az 70 puan alması gereklidir. 70 puana ulaşamayan adaylar gelecek yılın ehliyet sınavlarına girebilir. 2017'nin son aylarına girilince merakla ehliyet sınav tarihi beklenmeye başladı. Ehliyet sınavından 70 altı alan adaylar ve yeni girecek olanlar bu sınav tarihini merak ediyor. Peki 2017 yılının son ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? Ehliyet sınavı, 23 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'da yapılacak. Sınav sonuçları, 4 Ocak'ta açıklanacak. Adayların sınavlarda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan alması gerekiyor. 70 puana ulaşamayan adaylar başarısız sayılacak.

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EHLİYET 2017 SON SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ehliyet sınavı, 23 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'da yapılacak. Sınav sonuçları, 4 Ocak'ta açıklanacak. Adayların sınavlarda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan alması gerekiyor. 70 puana ulaşamayan adaylar başarısız sayılacak. Yapılan son düzenleme ile sınav uygulaması, sürücü kursları ile ilgili bazı değişiklikler yapıldı. 2017 son ehliyet sınavı 23 Aralık tarihinde yapılacak. Sınava giren adayların sonuçları ise 4 Ocak tarihinde belli olacak.

EHLİYET SINAVINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Motorlu taşıt sürücüleri kursu yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Buna göre; kursta başarısız olan adaylar 45 gün içinde 3 defa daha ön sınava girebilecek. Sınavın süresi 35 dakikanın altına düşemeyecek.

Lise ve dengi okullar, yüksekokul, üniversitelerde zorunlu ilk yardım ve araç tekniği, trafik ve çevre derslerinden başarılı olduklarını belgeleyenler; bu dersler için eğitime girmeyebilecek. Sadece sınava girebilecek. B sınıfı ehliyet için sınava giren adaylardan başarısız olanların oranı yüzde 55 ve üstünde olursa, kurs hakkında işlem yapılabilecek. Değerlendirilen adayların sayısı 10'un altında ise bu işlem yapılmayacak.

Sürücü kurslarının açılması ile ilgili alınan karara göre de;

30 bin ve 50 bin arasında olan yerlerde 3,

20 bin ve 30 bin olan yerlerde 2,

10 bin ve 20 bin olan yerlerde ise sadece 1 tane sürücü kursunun açılmasına izin verilecek. 10 binin altında nüfusa sahip olan yerlerde sürücü kursu açılmayacak.

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ehliyet sınavında yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar, bir sonraki ve son aşama olarak direksiyon sınavına katılacak. Direksiyon sınavında sürücü adayıyla birlikte araca binecek olan yetkililer; aracı çalıştırmaktan hız kurallarına uyup uymamaya, eğimli yolda aracı hareket ettirebilmekten geçiş kurallarına uyup uymamaya göre pek çok değerlendirme kriterlerine göre adaya puan verecektir.

Direksiyon sınavı, yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 15-20 gün sonra uygulanmaktadır ve böylece yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar ehliyet sahibi olabilmek için direksiyon sınavına katılmaktadır.

DİREKSİYON SINAVI NASIL UYGULANIR?

Yazılı ehliyet sınavını geçen sürücü adayları bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girecekler. Direksiyon sınavının ilk 5 dakikasında araç ile ilgili 5 soru sorulur. Bu soruları cevapladıktan sonra araç uygun şekilde çalıştırılır ve kalkış yapılarak direksiyon hakimiyetine bakılır. Yokuşta geri kaydırmadan kalkış yapılmalıdır. Geri geri park ve geri geri düz gitme parkuru da vardır. Sınavın son aşamalarında takip mesafesini koruyup korumadığınız ve U dönüşünde trafik işaretlerini de dikkate alıp almadığınıza bakılır.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

a - Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde kursiyerin sınava girmesi,

b - Fotoğraflı cevap kâğıdı ve soru kitapçığının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik çıkması,

c - Cevap kâğıdı ve sınav giriş belgesindeki fotoğrafların uyuşmaması,

ç - Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiği salon görevlilerince tespit edilmesi



d - Kursiyerlere ait cevap kâğıdının değerlendirilmesi esnasında bilgisayar ortamında yapılan kopya analizlerinde sistemin ikili ve/veya toplu kopya taraması sonucunda kopya tespit edilmesi,

e - Geçerli kimlik belgesinin ve onaylı sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

f - Başka kursiyerin sınav evrakının kullanılması,

g - Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi

ğ - Üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar(işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri kursiyerin yanında bulundurması,

h - Sınav evrakının sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla gönderilmesi,

ı - Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken kursiyerlerin sınavları iptal edilecektir. Salon görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği kursiyerlerle ilgili durumu açıklayıcı tutanak hazırlayarak sınav evrakı ile birlikte ÖDSGM'ye göndereceklerdir.

i - Sınav dokümanına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek, cevap kağıdının okunmasına engel olacak işaret ve karalama yapmak),

j - Sistemden hatalı fotoğraf yüklenmesi (sistem/ nüfus cüzdanına uygun olmayan),

k - Fotoğraflı sınav giriş belgesinin, soru kitapçığının ve cevap kâğıdının görevlilere teslim edilmemesi,

l - Cevapların soru kitapçığına işaretlenip cevap kâğıdının boş bırakılması hâlinde aday sınava girmiş sayılır ancak sınavı değerlendirilmez.

m - Sınav görevlilerince hazırlanan tutanaklarda sınav kurallarının aday tarafından ihlal edildiğinin belirtilmesi, durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kuralları yukarıda sayılan nedenlerden dolayı ihlal edildiği için kursiyerin sınavı geçersiz sayılacaktır.