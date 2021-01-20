MEB SON DAKİKA! 8. ve 12. sınıf öğrencilerine 22 Ocak'ta Yüz Yüze Eğitim başlıyor mu?
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MEB SON DAKİKA! 8. ve 12. sınıf öğrencilerine 22 Ocak'ta Yüz Yüze Eğitim başlıyor mu?

20.01.2021 21:07 | Son Güncelleme: 20.01.2021 21:11
MEB SON DAKİKA! 8. ve 12. sınıf öğrencilerine 22 Ocak'ta Yüz Yüze Eğitim başlıyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan Son Dakika MEB açıklamasına göre 8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak. Açıklamanın detayları haberimizde...

Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci ve velilerin uzun süredir beklediği yüz yüze eğitim hakkında bir son dakika açıklaması yayınlandı. Buna göre 8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunları için 22 Ocak 2021 tarihinde isteğe bağlı destekleme ve yetiştirme kursları açılacak. Bu kurslarda yüz yüze eğitim, öğrencilere kendi okullarında verilecek. 8 ve 12. sınıflar mezun ve sınav sınıfları olduğu için yüz yüze kurslar sınava yönelik olarak eğitim verecek. Bu kapsamda zorunlu olmamak kaydıyla, okullarda sınava yönelik kurslar verilecek.

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