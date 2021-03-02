MEB, risk gruplarına göre illerdeki yüz yüze eğitimin detaylarını paylaştı

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli il kategorilerinde 2 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime geçiş sürecine ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli il kategorilerinde 2 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime geçiş sürecine ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına göre, çok yüksek riskli (kırmızı) kategorideki iller olan Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman ile yüksek riskli (turuncu) kategorideki İstanbul, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan'daki eğitim öğretim uygulamaları şöyle olacak:

"Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okulları, tam zamanlı yüz yüze eğitim verecek. Birleştirilmiş sınıflı okullar ve köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerlerdeki okullar yüz yüze eğitime tam zamanlı devam edecek. İlkokullar, 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim alacak.

Ortaokul 5, 6, 7. sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitime devam edecek. Ortaokul 8. sınıflar haftada 12-22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitim alacak. Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitime devam edecek. 12. sınıflar haftada 16-24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alacak. Destekleme ve yetiştirme kursları, yüz yüze eğitime devam edecek. Sınavlar seyreltilmiş sınıflarda yapılacak."

Orta riskli ve düşük riskli iller

Orta riskli (sarı) kategoride yer alan Ankara, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars ile düşük riskli (mavi) iller kategorisindeki Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır'da eğitim öğretim uygulamaları ise şu şekilde yapılacak:

"Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okulları tam zamanlı yüz yüze eğitim verecek. Birleştirilmiş sınıflı okullar ve köy benzeri seyrek nüfuslu yerlerdeki okullar yüz yüze eğitime tam zamanlı devam edecek. İlkokullar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim alacak.

Ortaokul 5, 6, 7. sınıflar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim alacak. Ortaokul 8. sınıflar haftada 12-22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitim alacak.

Hazırlık, 9. 10. 11. sınıflar haftada 2 gün, 12. sınıflar ise haftada 16-24 saat seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alacak. Destekleme ve yetiştirme kursları yüz yüze eğitime devam edecek.

Sınavlar seyreltilmiş sınıflarda yapılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap