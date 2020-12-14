MEB: Resmi ve özel tüm anaokulları, yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecek

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulların, yarından itibaren yüz yüze eğitime geçeceğini açıkladı.