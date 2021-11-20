MEB, PATENT TESCİL BAŞVURUSUNDA HEDEFİNİ AŞTI

Mesleki eğitim, Bilsem'ler ve fen liselerinde fikri mülkiyet hakları çalışmaları kapsamında "patent, faydalı model, tasarım ve marka" çalışmalarına ağırlık veren MEB, bu yıl 753 tescil almayı hedefliyordu. Bu kapsamda, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı desteğiyle 81 ilde 183 BİLSEM'de görev yapan öğretmenlere fikri mülkiyet ve sınai haklar konusunda eğitimler düzenlendi. BİLSEM'lerde yürütülen projeler yeniden yapılandırıldı. Bu çalışmalar, meyvelerini verdi ve hedefin üzerinde bir başarı elde edildi.

MEB; mesleki eğitim, BİLSEM'ler ve fen liselerinde 2021'in ilk on ayında 3 bin 806 tescil başvurusunda bulundu. Bu başvurulardan 1441 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini alarak rekor kırdı. Başvuruların büyük bir kısmının değerlendirilme aşaması da devam ediyor.

Bakanlık, her bir BİLSEM'den en az bir ürün tescili olmak üzere bu yıl 183 ürün tescili almayı hedefliyordu. BİLSEM'ler 2021 yılının ilk on ayında 177 patent, 358 faydalı model, 2 bin 50 tasarım ve 15 marka olmak üzere 2 bin 600 ürün başvurusunda bulundu. Başvurular sonunda 13 patent, 31 faydalı model, 1158 tasarım ve 8 marka olmak üzere 1210 ürünün tescili alındı.

MEB, mesleki eğitimde ise 2021'de 250 ürün tescili almayı hedefliyordu. Mesleki eğitimde bu yıl 1009 ürün için başvuruda bulunuldu; 12 patent, 16 faydalı model, 110 tasarım ve 83 marka olmak üzere 221 ürünün tescili alındı.

MEB, her bir fen lisesinden en az bir ürün tescili olmak üzere 2021'de 320 ürün tescili almayı hedefliyordu. Fen liselerinde ise bu yıl 197 ürün başvurusunda bulunuldu, 10 ürünün tescili alındı.

"Gelinen nokta oldukça sevindirici"

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları kaydetti:

"MEB olarak mesleki eğitim, BİLSEM ve fen liselerinde fikri mülkiyet konusunda bir yılda çok önemli bir mesafe aldık. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığımızla yaptığımız iş birliği ile 81 ilde yönetici ve öğretmenlerimize fikri mülkiyet süreçlerle ilgili eğitimleri tamamladık. Ayrıca, Bakanlık bünyesinde 81 ilde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve gerekli desteği vermek üzere fikri mülkiyet ofisi kurduk. 2021 yılının ilk dokuz ayında mesleki eğitim, BİLSEM'ler ve fen liselerinde fikri mülkiyet kapsamında toplam 3 bin 806 ürün tescil başvurusunda bulunduk ve on ay sonunda bu başvurulardan 1. 441 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini aldık. Başvuruların çoğunluğu halen değerlendirme aşamasında. Gelinen nokta oldukça sevindirici. Böylece fikri mülkiyet ve sınai haklarla ilgili ortaöğretim kurumlarımızda ve Bakanlığımızda oldukça güçlü bir deneyim ve kültür oluştu. Bu çalışmalar gelecekte çok daha iyi bir noktaya taşınacaktır. "

Bakan Özer, destekleri dolayısıyla Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'a, süreçleri başarılı şekilde yürüten Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, 81 il milli eğitim müdürü ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

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