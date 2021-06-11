Son dakika! Ziya Selçuk: "EURO 2020 Final coşkusuna özel çocuklarımızın gözü, gönlü ve diliyle ortak olmak istedik"
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Son dakika! Ziya Selçuk: "EURO 2020 Final coşkusuna özel çocuklarımızın gözü, gönlü ve diliyle ortak olmak istedik"

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... - Ziya Selçuk: "EURO 2020 Final coşkusuna özel çocuklarımızın gözü, gönlü ve diliyle ortak olmak istedik" Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2020 coşkusuna özel çocukların diliyle ortak olmak istediklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "A Millilerimizin EURO 2020 Final coşkusuna...

- Ziya Selçuk: "EURO 2020 Final coşkusuna özel çocuklarımızın gözü, gönlü ve diliyle ortak olmak istedik"

ANKARA - Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2020 coşkusuna özel çocukların diliyle ortak olmak istediklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "A Millilerimizin EURO 2020 Final coşkusuna özel çocuklarımızın gözü, gönlü ve diliyle ortak olmak istedik ve 'biz beraberiz' dedik" diye konuştu.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında İtalya ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı'na destek olmak için "biz beraberiz" marşı ve klibi hazırlandı. Özel Eğitim öğrencileri ile Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın yer aldığı videoda sonunda açılan Türk bayrağı ile A Millilere "yanındayız" mesajı verildi.

Ziya Selçuk: "Vurduğunuz gol olsun"

Yayınlanan klibi sosyal medya hesabından paylaşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise, paylaşmında, "A Millilerimizin EURO 2020 Final coşkusuna özel çocuklarımızın gözü, gönlü ve diliyle ortak olmak istedik ve 'biz beraberiz' dedik. Müşterek coşku ve çabamızın bereketine inancımızla yolunuz açık; vurduğunuz gol olsun Bizim çocuklar" ifadelerine yer verdi.

Son dakika! Ziya Selçuk: 'EURO 2020 Final coşkusuna özel çocuklarımızın gözü, gönlü ve diliyle ortak olmak istedik'
Son dakika! Ziya Selçuk: 'EURO 2020 Final coşkusuna özel çocuklarımızın gözü, gönlü ve diliyle ortak olmak istedik'
Son dakika! Ziya Selçuk: 'EURO 2020 Final coşkusuna özel çocuklarımızın gözü, gönlü ve diliyle ortak olmak istedik'
Son dakika! Ziya Selçuk: 'EURO 2020 Final coşkusuna özel çocuklarımızın gözü, gönlü ve diliyle ortak olmak istedik'
Son dakika! Ziya Selçuk: 'EURO 2020 Final coşkusuna özel çocuklarımızın gözü, gönlü ve diliyle ortak olmak istedik'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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