MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Gül, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu Mili Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve beraberindeki heyet, Kırşehir'deki eğitim çalışmalarını değerlendirdi.

Mili Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve beraberindeki heyet, Kırşehir'deki eğitim çalışmalarını değerlendirdi.

Gül, ilk olarak Kırşehir Valisi İbrahim Akın ile görüşerek, kentteki eğitim durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kırşehir'in eğitimde marka kent olması, öğretmenlerin ve öğrencilerin başarısı için hep birlikte özveriyle çalıştıklarını anlatan Akın, kentte devam eden eğitim yatırımları ve yapılması planlanan çalışmalara değindi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı da ziyaret eden Gül, eğitimde iş birliği, uzaktan eğitim ve öğrencilerin salgın sürecinde eğitim faaliyetlerinin aksatılmaması konularını görüştü.

KAEÜ'nün pilot projelerini yakından takip ettiklerini belirten Gül, hem eğitim hem de fiziki imkanlar açısından Kırşehir'deki üniversite öğrencilerinin çok şanslı olduğunu söyledi.

Rektör Karakaya da bölgede öncü üniversite haline gelmek için çalıştıklarını, dünyayı ve aynı zamanda Türkiye'yi etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de sorunsuz şekilde eğitim çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.

Gül'e ziyaretinde MEB Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Dr. Ahmet İşleyen ile İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz de eşlik etti.

Kaynak: AA