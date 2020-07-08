MEB, "özel çocukları" tersine kaynaştırma modeli ile "özel program"da buluşturdu Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) hazırladığı "Hazır mısın?

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) hazırladığı "Hazır mısın?" programında, engelli ve olağan gelişim gösteren çocuklar, tersine kaynaştırma modeli ile ekranlarda ilk kez bir arada eğlenme ve öğrenme imkanına kavuştu.

"Hazır mısın?" programı, ekranlarda ilk kez görme, ortopedik, işitme ve zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ile olağan gelişim gösteren öğrencileri birlikte eğlenerek öğrenecekleri bir ortamda buluşturdu.

TRT EBA TV ilkokul ve ortaokul kanallarında 40'ar dakikalık olmak üzere toplamda 16 bölümün çekimleri tamamlanan "Hazır mısın?" programına, engelli ve olağan gelişim gösteren öğrenciler, kaynaştırma eğitim modeli çerçevesinde katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğündeki özel eğitim uzmanlarının senaryosunu ve içeriklerini hazırladığı program, engelli çocuklarla olağan gelişim gösteren çocukların kaynaşmasını sağlamayı amaçlıyor.

Sunuculuğunu Nurben Kendirli ile Türkiye'nin ilk sağır tercümanı Şule Denli Öztürk'ün yaptığı "Hazır mısın?" programında oyunlar, "Bilgi içerikli sorular ve zamana karşı etkinliği tamamlama" olmak üzere iki kısımdan oluştu.

Yaz tatili boyunca her hafta salı ve perşembe günleri saat 20.45'te TRT EBA TV'de yayınlanacak oyunlar, bilgi, eğlence, el becerileri ve spor alanlarında düzenlendi.

Kaybedenin olmadığı programda, etkinliklere katılan bütün öğrencilere ödül verildi.

"Topyekun bir eğitim seferberliği içinde olduk"

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, etkinliklere ilişkin yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı olarak koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitime geçiş süreci ile birlikte pek çok çalışma yaptıklarını anlattı.

Bu süreci "eğitime ara verme" olarak düşünmeyip, öğrencileri eğitim öğretimden koparmadan hizmetleri devam ettirmenin yollarını aradıklarını ifade eden Gül, bu kapsamda TRT EBA TV kanallarının açıldığını, pek çok farklı programların çekiminin yapıldığını, canlı sınıfların oluşturulduğunu aktardı.

Öğrenci, veli ve öğretmenlerle buluşmaların düzenlendiğini anlatan Gül, "Böylece millet olarak topyekun bir eğitim seferberliği içinde olduk." dedi.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak bu süreçte özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara yönelik pek çok içerik hazırladıklarını vurgulayan Gül, şöyle konuştu:

"Özel eğitim öğrencilerimize yönelik TRT EBA TV kanalları için hazırladığımız 'Hazır mısın?' programı Türk televizyonları için bir ilk oldu, öğrencilerden, velilerden ve izleyicilerden büyük ilgi gördü. Özel eğitim öğrencilerimizin olağan gelişim gösteren öğrencilerimizle birlikte katılım sağladığı, bilgi, beceri, oyun ve etkinlik merkezli etkinliklerle dolu 16 bölümün çekimleri tamamlandı. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin tüm öğrencilerle kaynaşmalarını sağlamak ve sürece velileri dahil ederek farkındalık oluşturmayı ve hayatı daha da güzelleştirmeyi amaçladık. Yeni dönemde yeni programlarımızla birlikte, yeni etkinliklerimizle ve yeni içeriklerle öğrencilerimizin karşısında olacağız. Emeği geçen eğitimcilerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA