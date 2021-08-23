MEB, ortaokul öğrencileri için uyum eğitiminin çerçevesini belirledi
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MEB, ortaokul öğrencileri için uyum eğitiminin çerçevesini belirledi

MEB, ortaokul öğrencileri için uyum eğitiminin çerçevesini belirledi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul öğrencileri için 1-3 Eylül arasında uygulanacak uyum eğitimlerinin çerçevesini belirledi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul öğrencileri için 1-3 Eylül arasında uygulanacak uyum eğitimlerinin çerçevesini belirledi.

Bakanlıktan tüm illere gönderilen yazıda, öğretmenlerin mesleki çalışmalarının 31 Ağustos Salı günü başlayacağı, eğitim öğretim yılı hazırlıkları ile uyum eğitimine yönelik planlamalar sebebiyle okula uyum eğitimlerinin de 1-3 Eylül'de yapılacağı anımsatıldı. Ayrıca öğrencilerin okula uyumlarının etkin bir şekilde sağlanması için uyum eğitimi uygulamalarının belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülmesinin önem arz ettiği vurgulandı.Genelge doğrultusunda eğitim ve öğretim yılının başladığı 6 Eylül itibari ile ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5'inci sınıf öğrencilerinin eğitim ortamına uyumlarının sağlanması için gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak. Uyum etkinlikleri, oyun temelli ve öğrencilerin okula aidiyet duygusunu artıran faaliyetler içerecek. Öğrencilerin; oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak. Öğrencilere ve velilere salgın tedbirleri kapsamında maske, mesafe, temizlik, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, öz bakım gibi konularda bilgilendirmeler yapılacak. Okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanları uyum çalışma süreç ve etkinliklerine aktif olarak katılacak. Taşımalı eğitim öğrencileri de yerel imkanlar ölçüsünde uyum eğitiminden faydalanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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