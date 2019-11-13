13.11.2019 18:29 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:33

MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Büyük: "Bu ara tatil, eğitime verilmiş ara değildir"

"Japonya'da, Avustralya'da, Avrupa Birliği ülkelerinde böyle uzun bir tatil yok. Hepsi de ara tatil uyguluyor"

"Bu ara tatil, eğitime verilmiş bir ara değildir. Bu tamamen çocuğun okul dışında doğayla, çevreyle, sanatla, sporla, kültürle ve değerlerimizle buluşmasıdır"

"aratatil.meb.gov.tr adresine girdiklerinde karşılarına Türkiye haritası çıkacak"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, ara tatille ilgili, "aratatil.meb.gov.tr adresine girdiklerinde karşılarına Türkiye haritası çıkacak. Öğrenciler hangi ilde yaşıyorsa ya da, tatile gittikleri bir il de olabilir, o ile tıkladıklarında karşılarına 5 günlük faaliyet raporu çıkacak. Saat saat, gün gün, hangi okul öğrencilerinin katılabileceğini görerek programlar sisteme girildi" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, 2019-2020 eğitim-öğretim sezonunda ilk defa uygulanacak olan ara tatille ilgili açıklamalarda bulundu. 15 Kasım Cuma günü son ders saatinin bitmesiyle birlikte yaklaşık 18 milyon öğrenciyi ilgilendiren ara tatilin eğitime ara olmadığını söyleyen Büyük, isteyen öğrencilerin bulundukları illerde düzenlenen faaliyetlere katılabileceğini aktardı. Büyük, ilk defa uygulanan ara tatille ilgili, "Bakanlık olarak 2023 eğitim vizyonunu kamuoyuyla paylaştık. Burada hafta hafta, ay ay, hatta yıl yıl ne yapacağımızı kamuoyumuz biliyor. Hiçbir sürprizle karşılaşmayacaklar. Yıllardan beri bizim yaz tatilimizin uzun olması hep eğitimciler tarafından 'çocuk öğrendiklerini unutuyor ve okuldan soğuyor' tenkitleriyle geçti. Bu tatil tarım toplumu olmamızdan kaynaklı olarak yaz tatilinin uzun olması hedeflenmişti. Ancak şu anda köylerde yaşayan nüfus azaldı ve biz hala bu uzun tatile devam ediyoruz. Japonya'da, Avustralya'da, Avrupa Birliği ülkelerinde böyle uzun bir tatil yok. Hepsi de ara tatil uyguluyor. Biz de Kasım ayında 5 gün, Nisan ayında 5 gün olmak üzere Haziran ve Eylül aylarından 1 haftayı çekmiş olduk. Bu ara tatil, eğitime verilmiş bir ara değildir. Bu tamamen çocuğun okul dışında doğayla, çevreyle, sanatla, sporla, kültürle ve değerlerimizle buluşmasıdır. 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kurmuş olduğu ara tatille ilgili komisyonlarıyla bizim bakanlık olarak seçtiğimiz 16 ana başlıkta faaliyet alanlarımızı gönderdik. Dedik ki 'Siz, kendi ilinize uygun 5 günlük faaliyet raporlarını yapın', bu süre içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerimiz, STK'larla, üniversitelerle, yerel yönetimlerle, sanayi kuruluşları, vakıf ve derneklerle ara tatil etkinlikleriyle ilgili protokol imzaladılar. Bu faaliyetler öğrencilerimize zorunlu değildir ve öğretmenler eşliğinde yapılmayacaktır. Öğretmenlerimiz, okullarda mesleki çalışmalarına katılacaklar. Öğrencilerimiz, aile büyükleri, aileleriyle birlikte bu faaliyetlere katılabilecekler" açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığına ait internet sitesi üzerinden öğrenci ve velilerin düzenlenecek faaliyetlerle ilgili bilgi alabileceğini söyleyen Büyük, "aratatil.meb.gov.tr adresine girdiklerinde karşılarına Türkiye haritası çıkacak. Öğrenciler hangi ilde yaşıyorsa ya da tatile gittikleri bir il de olabilir, o ile tıkladıklarında karşılarına 5 günlük faaliyet raporu çıkacak. Saat saat, gün gün, hangi okul öğrencilerinin katılabileceğini görerek programlar sisteme girildi. Cuma günü itibarıyla 81 ilimiz bu sisteme faaliyet alanlarını girmiş olacaklar. Daha önce İl Milli Eğitim Müdürlüğünün protokol imzaladığı yerel yönetimler, üniversiteler, STK'lar, vakıflar, Kızılay, Yeşilay kuruluşları o faaliyete katılan öğrencilere rehberlik edecek elemanları ayarlayacak, etkinliklerin başında bu elemanlar bulunacak. İllerimiz bulundukları il ve ilçe belediyeleriyle protokollerini imzaladılar, öğrenciler ücretsiz olarak faaliyet alanlarına gidecekler" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA