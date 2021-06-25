MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Şensoy'dan Tekin'e ziyaret
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MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Şensoy'dan Tekin'e ziyaret

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Şensoy'dan Tekin'e ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekinve Milli Eğitim Müdür yardımcıları tarafından karşılanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy, şeref defterini imzaladı. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'in makamına geçerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, ziyaretten dolayı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Şensoy'a teşekkür ederek çeşitli hediyeler verdi. Burada İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda Ölçme ve Değerlendirme Merkezi ekibi ile bir araya gelen Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Şensoy,Ölçme ve Değerlendirme Merkezi ekibinden ABİDE uygulaması, öğrenci başarı izleme araştırması uygulaması, TIMSS uygulaması, DYK izleme ve değerlendirme ortak sınavı, 4. sınıf sosyal bilgiler çalışma fasikülü, ortak sınavlar, kazanım değerlendirme sınavları, Ölçme Değerlendirme Youtube Kanalı Projesi, WhatsApp- BİP Sınav Danışma ve Rehberlik Hattı Projesi, 2021 yılı YKS başarısını arttırma il eylem planı, 2021 yılı Bursluluk (İOKBS) Sınavını kazanan öğrenci oranımızı artırma il eylem planı, ölçme değerlendirme merkezleri platformuna yapılan katkılar, QR kodlu 8. sınıf ve 12. sınıf soru fasikülleri, ölçme değerlendirme günleri, Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi toplantıları ve 2021 PIRLS uygulaması konularında detaylı brifing aldı. Toplantı sonunda emeği geçen herkese teşekkür eden Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Şensoy, daha sonra Ağrı'dan ayrıldı.

Kaynak: Bültenler

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MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Şensoy'dan Tekin'e ziyaret - Haberler
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