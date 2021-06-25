MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Şensoy'un Ağrı ziyaretleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Şensoy'un Ağrı ziyaretleri

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Şensoy'un Ağrı ziyaretleri
Bültenler - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya geldi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin tarafından Ahmed-i Hani Havalimanında karşılananMilli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy, ilk olarak Burçin Uysal Öğretmenevini ziyaret etti.

Öğretmenevinde incelemelerde bulunan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Şensoy, Burçin Uysal Öğretmenevi Müdürü Celal Ayyıldız'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile bir araya gelen Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Şensoy, buradan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Müdür yardımcıları İshak Hasanoğlu ve Edip Erdoğan ile birlikte Doğubayazıt ilçesine geçti. İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen ve şube müdürleri tarafından müdürlük önünde karşılanan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Şensoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kösen'den ilçede yürütülen projeler hakkında bilgi alarak örnek çalışmalardan dolayı tebrik etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kösen, ziyaret anısına Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Şensoy'a plaket verdi. Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan müzik dinletisine katılan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Şensoy, berberindeki heyetle birlikte öğrenci ve öğretmenler tarafındanbirbirinden seçkin eserlerin seslendirdiği konseri dinledi. Program sonunda öğretmenlere çiçek taktim eden Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Şensoy, müzik ziyafetinden dolayı başta İlçe Milli Eğitim Müdürü Kösen olmak üzere öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte Osmanlı'nın Anadolu'daki en seçkin eserlerinin başında gelen, mimarisi, kartal yuvası görünümü ve tarihsel özelliğiyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin en görkemli yapılarından olan İshak Paşa Sarayını ziyaret eden Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Şensoy, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yasemin Mutlu'nun rehberliğinde sarayı gezerek bilgi alıp 17. yüzyılda yaşamış şair, filozof, tarihçi ve mutasavvıf olan Ahmed-i Hani'ye ait türbeyi ziyaret etti.

Kaynak: Bültenler

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Muharrem İnce Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Hande Erçel Tuğba Coşkun
Spor Ali Koç Cristiano Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Şensoy'un Ağrı ziyaretleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 14:18:01. #1.15#

title