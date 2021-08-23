MEB okula uyum eğitimlerinin çerçevesini belirledi
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MEB okula uyum eğitimlerinin çerçevesini belirledi

MEB okula uyum eğitimlerinin çerçevesini belirledi
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 1-3 Eylül arasında yapılacak uyum eğitimlerinin esasları belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 1-3 Eylül arasında yapılacak uyum eğitimlerinin esasları belirlendi.

MEB tarafından tüm illere gönderilen yazıda, öğretmenlerin mesleki çalışmalarının 31 Ağustos Salı günü başlayacağı ve eğitim öğretim yılı hazırlıkları ile uyum eğitimine yönelik planlamalar sebebiyle okula uyum eğitimlerinin 1-3 Eylül'de yapılacağı hatırlatıldı.

Yazıda, öğrencilerin okula uyumlarının etkin bir şekilde sağlanması için uyum eğitimi uygulamalarının belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülmesinin önem arz ettiği vurgulandı.

Buna göre, genelge doğrultusunda eğitim ve öğretim yılının başladığı 6 Eylül itibarıyla ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5'inci sınıf öğrencilerinin eğitim ortamına uyumlarının sağlanması için gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Uyum etkinlikleri kapsamında oyun temelli etkinliklere, öğrencilerin okula aidiyet duygusunu artıran faaliyetlere yer verilecek.

Öğrencilerin öğretmenler gözetiminde oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak.

Öğrencilere ve velilere salgın tedbirleri kapsamında maske kullanımı, hijyen, fiziki mesafe, kişisel temizlik, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, öz bakım ve benzeri konularda bilgilendirmeler yapılacak.

Okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanları uyum çalışma süreç ve etkinliklerine aktif olarak katılacak.

Taşımalı eğitim öğrencileri de yerel imkanlar ölçüsünde uyum eğitiminden yararlandırılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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