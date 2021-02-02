MEB, öğretmenlerin mesleki gelişim programını çevrim içi düzenleyecek
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MEB, öğretmenlerin mesleki gelişim programını çevrim içi düzenleyecek

02.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:53
MEB, öğretmenlerin mesleki gelişim programını çevrim içi düzenleyecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mesleki gelişim programlarının 8-12 Şubat'ta çevrim içi düzenlenmesine karar verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mesleki gelişim programlarının 8-12 Şubat'ta çevrim içi düzenlenmesine karar verdi.

Öğretmenler, mesleki çalışma programında öğrencilerin aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim süreçlerinde öğrenme kazanımı eksikliklerinin giderilmesi için çevrim içi tamamlayıcı eğitim planlamaları yapacak.

Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin bireysel, mesleki, alana yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, öğrenci, veli ve çevre ile etkileşimlerinin geliştirilmesi amacıyla Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce mesleki çalışma programı düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki eğitimin başladığı gün olan 8 Şubat'ta saat 10.10'da EBA'dan öğretmenlere hitap edecek.

Aynı gün okul müdürlerince, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2. döneminde gerçekleştirilecek aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim süreçleri ve uzaktan eğitim çalışmaları değerlendirilecek.

Öğretmenler ikinci dönemde gerçekleştirilecek aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim süreçlerinde öğrencilerin öğrenme kazanımlarına ilişkin eksikliklerinin giderilmesine yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarını çevrim içi yapacak.

Öğretmenlere yönelik müzik dinletileri ve seminerler düzenlenecek

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü "Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor (ÖTİS)" Projesi kapsamında hazırlanan "Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve klasik müzik" videoları EBA'dan izlenecek.

Öğretmenlere yönelik konser ve müzik dinletileri gerçekleştirilecek.

Bestekar ve öğretmen Erol Sayan, "Ulusal Müziğimiz Üzerine Söyleşi" semineri verecek.

Eğitimde fark yaratan öğretmenlerin başarı öyküleri, emekli öğretmenlerle söyleşi, illerde bulunan okullardan mezun olan öğretmenlerin öğrenim hikayeleri ve ilin tarihsel sürecinde öne çıkanların başarı öyküleri gibi konularda çevrim içi etkinlikler düzenlenecek.

Spiker Zafer Kiraz, öğretmenlere "Türkçenin Doğru Kullanımı ve Beden Dili", Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazife Burcu Takıl, "Masalların Çocuğun Bilişsel ve Dil Gelişimindeki Yeri", Ney Virtüözü Kudsi Ergüner, "Ney ve Makam Musikisi" konularında öğretmenlere yönelik seminer verecek.

Öte yandan, öğretmenlerin şubat dönemi mesleki gelişim programına özel Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 40 mesleki gelişim programı için 400 bin eğitim kontenjanı da öğretmenlere açıldı.

Öğretmenler, bireysel ve mesleki gelişim konularında büyük çaba gösterdi. Buna göre, geçen yıl mesleki gelişim programları için 1 milyon 373 bin 454 kontenjana başvuru yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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