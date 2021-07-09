MEB 'Öğretmenlerin 2021 Yılı İl İçi ve İller Arası Yer Değiştirme İşlemleri' takvimini yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme taleplerine ilişkin takvimi yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme taleplerine ilişkin takvimi yayımladı. Takvime göre il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri için başvurular 8-14 Temmuz tarihleri arasında, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları da 30 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğüne '2021 Yılı İl İçi ve İller Arası Yer Değiştirme İşlemleri' konulu yazı gönderildi. Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirilebileceği takvimin yer aldığı yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlığımız kadrolarında görev yapan öğretmenlerin 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri için hazırlanan ilgi (a) duyuru ilgi (b) yazı ile iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için hazırlanan ilgi (c) duyuru ilgi (ç) yazı ile tüm valiliklere gönderilmişti. Söz konusu duyuruların 'Ğ. Başvuru ve Atama Takvimi' başlıklı bölümlerinde güncelleme yapılmış olup, güncel takvimler yazımız ekinde gönderilmiştir. Yapılan güncelleme sonrasında 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinde 'Atamaların Valiliklerce Gerçekleştirilmesi ve Sonuçların İlanı' işleminin tarihi 27 Temmuz 2021 olarak belirlenmiştir. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 'Öğretmenlerin emekliliği' başlıklı 331'inci maddesinin birinci fıkrasında 'Öğretmenlerin emeklilik işlemleri haziran ve temmuz ayları içinde yapılır' denilmektedir. Bu bağlamda 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işleminde emekli olacak öğretmenlerin yerlerine de atama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için atama işleminin yapılacağı tarih olan 27 Temmuz 2021 tarihine kadar emeklilik onayları alınan ve kendilerine tebliğ edilerek ayrılış işlemi bildirilen öğretmenlerin MEBBİS'te emeklilik durumlarının işlenerek eğitim kurumlarının normlarının boşaltılması önem arz etmektedir."

TAKVİM BELLİ OLDU

2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemi güncel takvimine göre başvurular 8-14 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Atamaların valiliklerce gerçekleştirilmesi ve sonuçların ilanı ise 27 Temmuz Salı günü olacak. Ayrıca görevden ayrılma işlemleri de 2 Ağustos itibarıyla gerçekleştirilebilecek.

2021 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemi güncel takvimine göre başvurular ise, 30 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Atamalar 4 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşecek ve ilişik kesme işlemlerine 5 Ağustos tarihi itibarıyla başlanabilecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı