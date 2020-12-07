MEB'den öğretmenler için 'Geri Bildirim El Kitabı'
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MEB'den öğretmenler için 'Geri Bildirim El Kitabı'

07.12.2020 15:21 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:35
MEB'den öğretmenler için 'Geri Bildirim El Kitabı'

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), geri bildirimin öğrenci başarısını artırmada etkisini dikkate alarak öğretmenler için 'Geri Bildirim El Kitabı' hazırladı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), geri bildirimin öğrenci başarısını artırmada etkisini dikkate alarak öğretmenler için 'Geri Bildirim El Kitabı' hazırladı.

MEB'den yapılan açıklamada, öğrenci başarısını artıran en etkili ve en kolay yöntem olan geri bildirime ilişkin öğretmenlere özel bir el kitabının hazırlandığı belirtildi. Açıklamada, son yıllarda yapılan araştırmaların, öğretmenin öğrenciye verdiği doğru geri bildirimin, öğrenmeyi ve başarıyı artıran en önemli yönetimlerin başında geldiğini gösterdiği kaydedildi. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün, bu denli etkili bir öğretim aracını en doğru şekilde kullanmak için yola çıkarak, geniş bir literatür taramasının ardından 'Öğretmenler İçin Geri Bildirim El Kitabı'nı hazırladığı ifade edildi

SELÇUK: NOT VERMEK DE GERİ BİLDİRİM, AMA YETERLİ DEĞİLMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu ile ilgili değerlendirmesinde, öğrenci iletişiminde geri bildirimin uzaktan eğitim sürecinde daha büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Selçuk, "Uzun yıllar boyunca binlerce sınıfı gözlemleme imkanı buldum. Gözlemlerime dayalı olarak şunu söyleyebilirim ki öğrenciye geribildirim vermek, en etkili yöntemlerden biri. Son yıllarda yapılan araştırmalar da geri bildirim vermenin başarıyı ve öğrenmeyi artıran en etkili ve maliyeti en düşük yöntemlerden biri olduğunu ortaya koyuyor. Önemli olan, geribildirimi doğru şekilde vermek. Örneğin not vermek de bir geribildirim ama yeterli değil. Bu el kitabı, geri bildirime ilişkin teorik bilgilerin yanı sıra uygulamaya ilişkin somut öneriler de içeriyor. Burada yer alan bilgiler geniş bir literatür taramasına dayanıyor" ifadelerini kullandı. EL KİTABI DİJİTAL ORTAMDA ERİŞİME AÇILDI

El kitabı dijital ortamda Öğretmen Kitaplığı'nın, 'http://ogretmen.meb.gov.tr/ogretmen-kitapligi/mesleki-gelisim-programi-kitaplari/ogretmenler-icin-el-kitabi-geri-bildirim.html' adresinde paylaşıldı. Geri bildirimin önemi, geri bildirim verilirken nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi akla gelebilecek her türlü soruya bilimsel araştırmalar ışığında örneklerle yanıt verilen el kitabında, öğrencilere geri bildirim verilirken göz önünde bulundurulması gereken pratiklere ilişkin öneriler de yer aldı. El kitabında bir terim olarak geri bildirimin, öğrenene, kendi performansının nasıl göründüğünü gösteren bir ayna olduğunun altı çizilirken bu kavramın sıklıkla karıştırıldığı "tavsiyede bulunmak, övmek, değerlendirme ya da not vermek" edimlerinden biri olmadığı da vurgulandı; öğretmenlerin, öğrencinin hedefine ulaşması için neyi, nasıl yapması gerektiği de anlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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