Ankara Valiliği: Din dersinde kastını aşan ifadelerde bulunduğu iddiası üzerine ücretli öğretmen görevden uzaklaştırıldı - Haberler
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Ankara Valiliği: Din dersinde kastını aşan ifadelerde bulunduğu iddiası üzerine ücretli öğretmen görevden uzaklaştırıldı

AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel
Ankara Valiliği: Din dersinde kastını aşan ifadelerde bulunduğu iddiası üzerine ücretli öğretmen görevden uzaklaştırıldı

Ankara Valiliği, Mamak'ta "ücretli bir öğretmenin din dersinde kastını aşan ifadelerde bulunduğu" iddiası üzerine öğretmenin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Ankara Valiliği, Mamak'ta "ücretli bir öğretmenin din dersinde kastını aşan ifadelerde bulunduğu" iddiası üzerine öğretmenin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Mamak ilçemizde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden 'ücretli bir öğretmenin din dersinde kastını aşan ifadelerde bulunduğu' iddiası üzerine öğretmen görevden uzaklaştırılmış olup, konuyla ilgili tahkikat tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri
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