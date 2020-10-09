MEB, öğrenciler için Covid-19 kamu spotları hazırladı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 12 Ekim Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde öğrenciler için Covid-19 ile ilgili 4 kamu spotu (eğitici video) hazırladı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 12 Ekim Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde öğrenciler için Covid-19 ile ilgili 4 kamu spotu (eğitici video) hazırladı.

Öğrencilerin güvenli bir şekilde okula geri dönmesini ve Covid-19 riskine karşı farkındalığını artırmayı amaçlayan 4 kamu spotu, televizyon kanallarında yayınlanmaya başladı. Eğitici içerikli videolarda, Covid-19 sürecinde okullarda dikkat edilmesi gereken tedbirler 'Ayşenur, Mert, Burak ve Almila' adlı öğrenciler tarafından anlatıldı. Öğrencilerin Covid-19 riskinden korunmak için okula gelirken ve okulda kaldıkları süre boyunca dikkat etmeleri gereken el yıkama, maske, sosyal mesafe, sınıfı havalandırma, temassız oyun oynama gibi temel önlemlere de videolarda yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ