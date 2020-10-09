MEB, öğrenciler için Covid-19 kamu spotları hazırladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MEB, öğrenciler için Covid-19 kamu spotları hazırladı

09.10.2020 15:34 | Son Güncelleme: 09.10.2020 15:39
MEB, öğrenciler için Covid-19 kamu spotları hazırladı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 12 Ekim Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde öğrenciler için Covid-19 ile ilgili 4 kamu spotu (eğitici video) hazırladı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 12 Ekim Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde öğrenciler için Covid-19 ile ilgili 4 kamu spotu (eğitici video) hazırladı.

Öğrencilerin güvenli bir şekilde okula geri dönmesini ve Covid-19 riskine karşı farkındalığını artırmayı amaçlayan 4 kamu spotu, televizyon kanallarında yayınlanmaya başladı. Eğitici içerikli videolarda, Covid-19 sürecinde okullarda dikkat edilmesi gereken tedbirler 'Ayşenur, Mert, Burak ve Almila' adlı öğrenciler tarafından anlatıldı. Öğrencilerin Covid-19 riskinden korunmak için okula gelirken ve okulda kaldıkları süre boyunca dikkat etmeleri gereken el yıkama, maske, sosyal mesafe, sınıfı havalandırma, temassız oyun oynama gibi temel önlemlere de videolarda yer verildi.


MEB, öğrenciler için Covid-19 kamu spotları hazırladı
MEB, öğrenciler için Covid-19 kamu spotları hazırladı
MEB, öğrenciler için Covid-19 kamu spotları hazırladı
MEB, öğrenciler için Covid-19 kamu spotları hazırladı
MEB, öğrenciler için Covid-19 kamu spotları hazırladı
MEB, öğrenciler için Covid-19 kamu spotları hazırladı
MEB, öğrenciler için Covid-19 kamu spotları hazırladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Tuma Çelik Berat Albayrak Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Özer Esra Erol Ali Sürmeli Caner Cindoruk
Spor Babel Erol Bulut Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Türk Erkek Yangın Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MEB, öğrenciler için Covid-19 kamu spotları hazırladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 15:43:41. #1.15#
title