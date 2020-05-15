MEB, N95 maske makinesi üretti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MEB, N95 maske makinesi üretti

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Covid-19 ile mücadele kapsamında ürün yelpazesine cerrahi maske makinesi ve N95 maske makinesini de ekledi.

MEB, N95 maske makinesi üretti
15.05.2020 09:02 | Son Güncelleme: 15.05.2020 09:03

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Covid-19 ile mücadele kapsamında ürün yelpazesine cerrahi maske makinesi ve N95 maske makinesini de ekledi. Hatay'da İskenderun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde hem cerrahi maske makinesi hem de N95 maske makinesi geliştirildi. Cerrahi maske makinesi dakikada 50, N95 maske makinesi ise dakikada 60 maske üretebiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Covid-19 ile mücadele günlerinde mesleki eğitimdeki üretim kapasitesini harekete geçirdi. Bu kapsamda dezenfektandan maske üretimine, yüz koruyucu siperden tek kullanımlık önlük ve tuluma kadar çok çeşitli ürünleri üreten mesleki ve teknik Anadolu liseleri, bu sürecin yardım melekleri oldu. Bakanlık, medical cihaz üretimi için de farklı illerde mesleki ve teknik Anadolu liselerinde AR-GE merkezleri kurdu. AR-GE merkezlerinde şu ana kadar solunum cihazından UVC hava sterilizasyon cihazına, video laringoskop cihazından izole numune alma ünitesine, temassız kızılötesi (IR) termometre cihazından yoğun bakım yatağına kadar çok sayıda ürün üretildi.

HATAY'DA ÜRETİLDİSon olarak Hatay'da İskenderun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde hem cerrahi maske makinesi hem de N95 standardında maske üreten maske makinesi geliştirildi. İki makinenin tamamının tasarım ve üretimi İskenderun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. 12 metre uzunluğundaki cerrahi/tıbbi maske makinesi birbirine entegre 6 üniteden oluştu. Kontrol paneli üzerindeki yazılımın tamamı Türkçe olan makineye 3 fazlı 'Asenkron Motor' ile hareket veriliyor. Hem termik hem de ultrasonik kaynatma özelliği bulunan cerrahi maske makinesinde küçük, orta, büyük ve ekstra büyük gibi farklı ölçeklerde maskeler üretilebilecek. Sağlık Bakanlığı Tıbbı Cihaz Yönetmeliği ve TS EN 14683 standardına uygun üretilen maske makinesi ültraviyole hijyenik sistem üretim özelliğine sahip olup, dakikada 50 maske üretebiliyor.DAKİKADA 60 N95 MASKEKişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği ve TS EN 149 +A/Temmuz 2010 standardına uygun üretilen N95-FPP2 maske makinesi de birbirine entegre 6 üniteden oluştu. Toplam uzunluğu 12 metre olan makinede kontrol paneli üzerindeki yazılımın tamamı Türkçe. Diğerinde olduğu gibi 3 fazlı 'Asenkron Motor' ile hareket verilen makine hem termik hem de ultrasonik kaynatma özelliğine sahip. Ultraviyole hijyenik sistem üretim özelliğine sahip N95 maske makinesi, dakikada 60 FPP2 standardında küçük, orta, büyük ve ekstra büyük gibi farklı ölçeklerde maskeler üretilebilecek.BAKAN YARDIMCISI ÖZER: BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZMilli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Covid-19 ile mücadele sürecinde meslek liselerinin üretim kapasitesini harekete geçirdiklerini hatırlatarak, tüm alanlarda yoğun üretim yaptıklarını belirtti. AR-GE merkezlerinde de birçok ürün geliştirdiklerini anlatan Özer, "Bir sevindirici haber de Hatay'dan geldi. Hatay İl Milli Eğitim Müdürümüzün koordinasyonunda çalışmalar başarı ile tamamlandı ve İskenderun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde hem cerrahi maske makinesi hem de N95 standardında maske üreten maske makinesi üretildi. Üretilen her iki makinenin tamamının tasarım ve üretimi İskenderun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Bu süreçte ihtiyaç duyulan makineleri mesleki eğitim olarak üretebilmek ve hizmete sunabilmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. 'MESLEKİ EĞİTİM ARTIK ÜRETİM FAZINDA'Mesleki ve teknik eğitimde üretim kapasitesinin önemine dikkat çeken Özer şunları söyledi: "Üretimin birinci fazında dezenfektan, maske, yüz koruyucu siper, tek kullanımlık tulum üretimine ağırlık verdik ve hızla üreterek ihtiyaç noktalarına ulaştırdık. Şimdi mesleki eğitimde ikinci faza geçtik. Artık farklı illerimizde kurmuş olduğumuz AR-GE merkezlerimizde biyomedikal cihaz üretimine başladık. Bu kapsamda AR-GE merkezlerinde şu ana kadar cerrahi maske makinesinden solunum cihazına, UVC hava sterilizasyon cihazından, N95 standardında maske makinesine, video laringoskop cihazından izole numune alma ünitesine, temassız kızılötesi (IR) termometre cihazından yoğun bakım yatağına kadar çok sayıda ürün ürettik. En son Hatay İskenderun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde üretilen cerrahi maske makinesi ve N95 maske makinesi daha ileri teknolojiye sahip olarak üretildi. Dolayısıyla ürettiğimiz ürünleri artık inovatif yaklaşımlarla sürekli geliştirebiliyoruz. Artık mesleki eğitim ürettiği ürünlerle ülkemize, iş piyasasına doğrudan destek olabilecek. Bu sürece katkı veren diğer illerdeki arkadaşlarımız gibi Hatay'daki arkadaşlarımızın, yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin de fedakarca çalışmaları her türlü takdirin ötesinde."

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti Haber
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Haber
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! Haber
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında!
Beşiktaş'ta koronaya yakalanan 3 futbolcunun Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Tyler Boyd olduğu ortaya çıktı Haber
Beşiktaş'ta koronaya yakalanan 3 futbolcunun Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Tyler Boyd olduğu ortaya çıktı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Haber
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu
Teröristler, dün katlettikleri belediye çalışanının evine aylar önce 'PKK' yazıp çarpı işareti koymuş
Teröristler, dün katlettikleri belediye çalışanının evine aylar önce "PKK" yazıp çarpı işareti koymuş
'Çarşaflı' karantina firarında başarısız olan vatandaşın testi negatif çıktı
'Çarşaflı' karantina firarında başarısız olan vatandaşın testi negatif çıktı
Veresiye borçlarını ödeyen hayırsever, marketin camına pankart astırdı
Veresiye borçlarını ödeyen hayırsever, marketin camına pankart astırdı
FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti
FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti
Son Dakika: PKK'nın Vefa Sosyal Destek ekibine saldırmasıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: PKK'nın Vefa Sosyal Destek ekibine saldırmasıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Son dakika: HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alınırken yerlerine kayyum atandı
Son dakika: HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alınırken yerlerine kayyum atandı
Günlük burç yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Ankara'nın göbeğinde gündüz vakti bebek kaçırıldı
Ankara'nın göbeğinde gündüz vakti bebek kaçırıldı
Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım
Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım
Erdoğan, acılı annenin çağrısı sonrası talimat verdi, Hollanda'da tedavisine son verilen hasta Türkiye'ye getirildi
Erdoğan, acılı annenin çağrısı sonrası talimat verdi, Hollanda'da tedavisine son verilen hasta Türkiye'ye...
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor
Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol
İstanbul'da 109 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
İstanbul'da 109 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım
Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz
Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Altay Fahrettin Altun Mustafa Destici Sırrı Süreyya Önder
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Metin Oktay Fatih Terim Ergin Ataman Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Karar Futbol Beşiktaş
Şu an buradasınız: MEB, N95 maske makinesi üretti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 13:42:58. #1.14#
title