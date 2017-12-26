MEB Müsteşarı Tekin: Bizim İçin Önemli Olan Şey, Sizin Yapacağınız Değerlendirmeler"

MEB Müsteşarı Tekin: Bizim İçin Önemli Olan Şey, Sizin Yapacağınız Değerlendirmeler"

- Eğitim ve Eğitim Bilimleri Dekanlar Konseyi Toplantısı Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekin ve YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın soruları cevaplaması ANKARA - YÖK Başkanı Yekta Saraç ve Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekin, YÖK Konferans Salonu'nda "Eğitim ve Eğitim Bilimleri Dekanlar Konseyi...

- Eğitim ve Eğitim Bilimleri Dekanlar Konseyi Toplantısı
Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekin ve YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın soruları cevaplaması ANKARA - YÖK Başkanı Yekta Saraç ve Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekin, YÖK Konferans Salonu'nda "Eğitim ve Eğitim Bilimleri Dekanlar Konseyi Toplantısı"na katıldı.

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