MEB Müsteşarı Tekin: Bizim İçin Önemli Olan Şey, Sizin Yapacağınız Değerlendirmeler"
- Eğitim ve Eğitim Bilimleri Dekanlar Konseyi Toplantısı Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekin ve YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın soruları cevaplaması ANKARA - YÖK Başkanı Yekta Saraç ve Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekin, YÖK Konferans Salonu'nda "Eğitim ve Eğitim Bilimleri Dekanlar Konseyi...
- Eğitim ve Eğitim Bilimleri Dekanlar Konseyi Toplantısı
Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekin ve YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın soruları cevaplaması ANKARA - YÖK Başkanı Yekta Saraç ve Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekin, YÖK Konferans Salonu'nda "Eğitim ve Eğitim Bilimleri Dekanlar Konseyi Toplantısı"na katıldı.