MEB mesleki eğitimde patent ve marka tescili için atağa geçti

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) mesleki eğitimde üretim kapasitesini "fikri mülkiyet"e yönlendirmek için 21 ilde açılan 41 Ar-Ge merkezindeki fikri mülkiyet eğitiminden 5 bin 30 yönetici ve öğretmen yararlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) mesleki eğitimde üretim kapasitesini "fikri mülkiyet"e yönlendirmek için 21 ilde açılan 41 Ar-Ge merkezindeki fikri mülkiyet eğitiminden 5 bin 30 yönetici ve öğretmen yararlandı.

MEB'in Ar-Ge Merkezlerinde görev yapan tüm yönetici ve öğretmenlere yönelik 20 Ocak-10 Şubat'ta Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı uzmanlarının desteğiyle "Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi" verildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, eğitimlere ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Ar-Ge merkezlerinin, mesleki eğitimde fikri mülkiyet kültürünün yaygınlaşması için atılan çok önemli bir adım olduğunu belirtti.

Bu merkezlerde patent, faydalı model, tasarım ve marka üretim ile tesciline odaklandıklarını anlatan Özer, bunun için 2020'de 10 milyon lira başlangıç desteği sağladıklarını kaydetti.

Özer, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Fikri Mülkiyet Ofisinin, sürecin koordinasyonunu sağladığını belirterek şunları kaydetti:

"Bu birim mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarımızda fikri mülkiyet çalışmalarını koordine ediyor. 2021'de Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığımızla yürüttüğümüz ortak çalışma kapsamında 41 Ar-Ge merkezindeki 5 bin 30 yönetici ve öğretmenimiz, fikri mülkiyet hakları ile eğitimlerini tamamladılar. Sürece destek veren Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'a, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varım Numanoğlu ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum."

Ar-Ge Merkezlerinin projeleri değerlendirilme aşamasında

Fikri mülkiyet konusunun eğitim ile ekonominin birbirini desteklediği en önemli arayüz olduğunun altını çizen Özer, şunları söyledi:

"Tüm Ar-Ge merkezlerimiz, fikri mülkiyete odaklanan projelerini geliştirdiler ve 2021 Ocak ayı sonunda Bakanlığımıza gönderdiler. Ar-Ge merkezlerimizin hazırladıkları projeleri arkadaşlarımız değerlendiriyorlar. Bu değerlendirmeler sonunda projeler için gerekli destekleri sağlayacağız. 2021'de mesleki eğitimde 250 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili almayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız planlandığı gibi başarılı şekilde ilerliyor. Sürece katkı veren il yöneticilerimize, okul yöneticilerimize, Ar-Ge merkez yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin