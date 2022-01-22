MEB, mesleki eğitim merkezlerine ilişkin kamu spotu yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki eğitim merkezilerine ilişkin kamu spotu yayımladı.

MEB'in "gelecek mesleki eğitimde" sloganıyla hazırladığı spotta, mesleki eğitim merkezilerinin ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9-10-11'inci sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde 30'u, 12'nci sınıf öğrencilerine yüzde 50'sine kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağladığı belirtildi.

Spotta, mesleki eğitim merkezilerinden mezun olanların diploma alabileceği ve belgeleriyle kendi iş yerlerini açabileceği de ifade edildi.