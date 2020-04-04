MEB, LGS'ye ilişkin merak edilenleri yanıtladı
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MEB, LGS'ye ilişkin merak edilenleri yanıtladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 7 Haziran'da yapılacak merkezi sınava başvurular, oturumların içeriği, sınavın uygulanışı gibi konularda merak edilen 37 soru yanıtlandı.

04.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:50
MEB, LGS'ye ilişkin merak edilenleri yanıtladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 7 Haziran'da yapılacak merkezi sınava başvurular, oturumların içeriği, sınavın uygulanışı gibi konularda merak edilen 37 soru yanıtlandı.

"2020 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulamaları Kapsamına Sıkça Sorulan Sorular" ve yanıtları, Bakanlığın internet sitesi "www.meb.gov.tr"den yayımlandı.

Buna göre, sınava ilişkin bazı sorular ve yanıtları şöyle:

Merkezi sınav başvuruları, nereden yapılacak, başvuru ücretli midir?

"Merkezi sınav başvuruları, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç, tüm 8'inci sınıf öğrencileri için Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecektir. Başvurusu Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek öğrencilerin sınav başvurusu için ayrıca bir işlem yapılmayacaktır. Başvurular ücretsizdir."

Sınava tüm öğrencilerin katılma zorunluluğu var mıdır?

"Hayır, sınava katılma zorunluluğu bulunmamaktadır."

Resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezi öğrencilerinin başvuru şartları nelerdir?

"2019-2020 eğitim öğretim yılında resmi, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8'inci sınıf öğrencilerinin, merkezi sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılacaktır."

Açık öğretim ortaokulu öğrencilerinin başvuru şartları nelerdir?

"Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan ve öğrenim gördüğü okulun 8'inci sınıfına devam eden öğrenciler merkezi sınava başvurabilir."

Yurt dışında e-okul sisteminde kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin başvuru şartları nelerdir?

"Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilenler Türkiye'deki 8'inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak şartıyla başvurularını, 3-14 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik, başkonsolosluk veya konsoloslukları üzerinden yapacaktır."

Sınavsız öğrenci alan okul tercih edeceğim, sınava girmeli miyim?

"Hayır, sınavsız öğrenci alan okulları tercih edecek öğrencilerin bu sınava girmeleri zorunlu değildir."

Sınav giriş belgesi nereden alınacak?

"Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 28 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir."

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini nereden alacak?

"Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini 28 Mayıs'tan itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik, başkonsolosluk veya konsolosluklarından alacak ve onaylatacaktır."

Merkezi sınav oturum sayısı kaçtır, süresi ne kadardır?

"Sınav 2 oturumdan oluşmaktadır. 1. oturum sözel alan 75 dakika, 2. oturum sayısal alan 80 dakika olacaktır."

Merkezi sınavda oturumlarda hangi dersler yer almaktadır, soru dağılımı nasıl olacak?

"Merkezi sınav birinci oturum sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil, ikinci oturum sayısal alanda ise matematik ve fen bilimleri dersleri yer alacaktır. Soru dağılımı ise birinci oturum sözel alan Türkçe 20 soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, din kültürü ve ahlak bilgisi 10 soru, yabancı dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru, ikinci oturum sayısal alan matematik 20 soru, fen bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru şeklinde olacaktır."

Özel gereksinimi olan öğrenciler sürekli kullandıkları araç gereçlerini sınav esnasında yanlarında bulundurabilecek mi?

"Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç-gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir."

Yabancı dil dersinden kimler muaf olabilecek?

"İşitme yetersizliği, zihinsel yetersizliği veya otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin yabancı dil dersinin testinden muaf olabilmesi ve bilgilerinin MEBBİS-RAM modülüne işlenmesi için bu durumun, veli tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir."

Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrenciler sınava nerede girecek?

"Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrencilere yetersizlik durumlarına göre sınav tedbir hizmeti sunulabilmesi için öğrencilerin sınava alınacağı adresin, veliler/vasiler tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne, okul müdürlüğü tarafından ise ilgili RAM'a bildirilmesi gerekmektedir."

Bakanlık tarafından başvurusu merkezi olarak yapılan her öğrenci sınava girmek zorunda mı?

"Hayır, sınava katılma zorunluluğu bulunmamaktadır."

Okullar tatil oldu, sınavda sorulacak sorular hangi konuları içerecek?

"Her alan için 8'inci sınıfın sınava esas derslerinden, 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci dönem sonu itibarıyla öğretimi tamamlanan konu ve kazanmalara göre öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır."

Birinci dönem konuları hangileridir?

"Birinci dönem konu ve kazanımları Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 'http://ttkb.meb.gov.tr' internet adresinde yayınlanmıştır."

Görme yetersizliği olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

"Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır."

İşitme yetersizliği olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

"Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır."

Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

"Çocuğunuzun sınava alınacağı adresi, kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne bildirmeniz gerekmektedir, başka yapmanız gereken bir işlem bulunmamaktadır. Okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri geri kalan işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır."

Kaynak: AA

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