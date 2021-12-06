MEB KÜLTÜR YAYINLARI" MOBİL UYGULAMADA

Milli Eğitim Bakanlığı; sorgulayan, araştıran ve bilgi üreten bireyler yetiştirmek için okuma kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik pek çok çalışmayı birlikte yürütüyor.

Ekim ayı sonunda başlatılan 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi kapsamında tüm okullara kütüphane yapılması için seferberlik başlatarak bir ayda 3 bin 200 okula yeni kütüphane yapan Bakanlık, yayınlara erişilebilirliği artırmak için yeni bir adım daha attı.

Öğretmen Yazarlar, Dünya Klasikleri, Dünya Edebiyatı, Türk Dünyası, Türk Klasikleri, Türk Edebiyatı, Şark- İslam Klasikleri, Çocuk Yayınları ve Eğitim Yayınları Dizileri altında yayımlanan eserlerin tamamı bir mobil uygulama ile erişime açıldı.

"MEB Kültür Yayınları" adlı mobil uygulamaya Android ve IOS işletim sistemli cihazların mobil marketlerinden erişilebiliyor.

Bakanlığın geçmişten günümüze çok sayıda eser yayımladığını ve bu eserlere daha çok kişinin erişimi için dijital platformların önemli olduğuna değinen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eserleri hem web sayfamızdan yayımladık hem de 'MEB Kültür Yayınları' mobil uygulamamızla ile erişilebilirliğini artırdık. Yeni eserleri yayımladıkça aynı uygulamalara aktarmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bir taraftan her okula kütüphane kurarak okuma ve araştırma kültürünü okullarımızda yaygınlaştırmaya çalışırken diğer taraftan dijital kütüphaneler de oluşturmaya ve zenginleştirmeye devam edeceğiz. " dedi.

Özer, bu süreçte katkılarından dolayı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Karahan, Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

MEB Kültür Yayınları uygulaması IOS mobil marketinden http://meb. ai/tVTjrV, Android mobil marketinden http://meb. ai/ve0m1S uzantısından indirilebiliyor.

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