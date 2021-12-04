'MEB Kültür Yayınları' dijital ortama taşındı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, kültür yayınlarının tamamını 'MEB Kültür Yayınları' adlı mobil uygulama ile dijital ortama taşıdı. Bakan Mahmut Özer, "Bir taraftan her okula kütüphane kurarak okuma ve araştırma kültürünü okullarımızda yaygınlaştırmaya çalışırken diğer taraftan dijital kütüphaneler de oluşturmaya ve zenginleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ekim ayı sonunda başlatılan 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi kapsamında tüm okullara kütüphane yapılması için seferberlik başlatarak, 1 ayda 3 bin 200 okula yeni kütüphane yapan bakanlık, yayınlara erişilebilirliği artırmak için bir adım daha attı. Öğretmen yazarlar, dünya klasikleri, dünya edebiyatı, Türk dünyası, Türk klasikleri, Türk edebiyatı, Şark-İslam klasikleri, çocuk yayınları ve eğitim yayınları dizileri altında yayımlanan eserlerin tamamı mobil uygulama ile erişime açıldı. 'MEB Kültür Yayınları' adlı mobil uygulamaya Android ve IOS işletim sistemli cihazların mobil marketlerinden erişilebiliyor.Bakanlığın çok sayıda eser yayımladığını ve bu eserlere daha çok kişinin erişimi için dijital platformların önemli olduğuna değinen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eserleri hem web sayfamızdan yayımladık hem de 'MEB Kültür Yayınları' mobil uygulamamızla erişilebilirliğini artırdık. Yeni eserleri yayımladıkça aynı uygulamalara aktarmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bir taraftan her okula kütüphane kurarak okuma ve araştırma kültürünü okullarımızda yaygınlaştırmaya çalışırken diğer taraftan dijital kütüphaneler de oluşturmaya ve zenginleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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