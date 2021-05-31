MEB: Köy ve nüfusu seyrek olan yerlerde yüz yüze eğitim 5 gün olacak
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MEB: Köy ve nüfusu seyrek olan yerlerde yüz yüze eğitim 5 gün olacak

MEB: Köy ve nüfusu seyrek olan yerlerde yüz yüze eğitim 5 gün olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitime yarından itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitime yarından itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir" denildi.

Tüm ortaokul ve liselerin 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçileceği belirtilen açıklamada, "Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır. Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, 2020-2021 eğitim öğretim yılının 2 Temmuz Cuma günü sona ereceği bildirildi.

(Mehmet Kalay/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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