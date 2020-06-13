MEB, koronavirüsle mücadele kapsamında bazı kurslara ek tedbirler içeren yazı gönderdi
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MEB, koronavirüsle mücadele kapsamında bazı kurslara ek tedbirler içeren yazı gönderdi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, motorlu taşıt sürücüleri kursu, iş makinesi operatörlük kursu, gemi adamı yetiştirme kursu ve pilot yetiştirme kursunda alınması gereken ek önlemlere ilişkin illere yazı gönderildi.

MEB, koronavirüsle mücadele kapsamında bazı kurslara ek tedbirler içeren yazı gönderdi
13.06.2020 16:55 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:58

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, motorlu taşıt sürücüleri kursu, iş

makinesi operatörlük kursu, gemi adamı yetiştirme kursu ve

pilot yetiştirme kursunda alınması gereken ek önlemlere ilişkin illere yazı gönderildi.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce gönderilen yazıya göre, kurslarda çalışan personel Kovid-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilendirilecek. Kurslarda en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulacak. Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanacak. Temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöp kutusuna atması, yıkanabilir bez maske kullandıysa yenisiyle değiştirmesi ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkaması ya da el antiseptiği kullanması sağlanacak.

Merkezi havalandırma sistemleri bulunan kurs binalarının havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek.

Ateşi 38 dereceden yüksek olanlarla öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan ya da gelişen, Kovid-19 vakası veya temaslısı olanlar içeri alınmayacak, tıbbi maske takılarak, Kovid-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilecek.

Personel ve kursiyerlerin tümü, kuralına uygun maske takacak, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilecek. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılacak. Personel ve kursiyerlerin el hijyenine dikkat etmeleri sağlanacak.

Kurs binasında bulunan kantin, büfe gibi yerlerde sosyal mesafe korunacak, maske kullanılacak ve el hijyeni sağlanacak. Buralarda tek kullanımlık bardak, tabak gibi malzemeler kullanılacak. Bu hizmetlerin sunumu sırasında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Kovid-19 Kapsamında Büfe, Kantın ve Bayilerde Alınması Gereken Önlemler"e uyulacak.

Dersliklerin oturma düzeni, kursiyerler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde oluşturulacak ve dersliklerin oturma planları her dersliğin kapısına asılacak. Kursiyerlerin sınıftaki yerleri sabit olacak.

Zorunlu olmadıkça asansör kullanılmayacak, kullanılması gereken hallerde kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilecek ve bu sayı asansör girişinde belirtilecek. Asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenecek.

Gemi adamı kurslarında kursiyer sayısı 15'ten fazla olmayacak

Gemi adamı kurslarında uygulamalı eğitim sahalarında kullanılan su geçirmez elbise, duman maskesi, tulum gibi eğitim yardımcıları günde en fazla bir kursiyer tarafından kullanılacak, her bir eğitim için kursiyer sayısı 15'ten fazla olmayacak. Gemi adamı kurslarında uygulamalı eğitimlerde kullanılan kişisel koruyucu giyecekler her kullanımdan sonra temizlenecek. Gemi adamı eğitiminde kullanılan can salı ve filikalar, mevcut kapasitelerinin yarısı kadar kursiyer tarafından kullanılacak.

Teorik ve uygulama sınavları öncesinde sınava katılan kursiyerler ile görevli personelin ateşi ölçülecek, oturma düzeni kursiyerler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde düzenlenecek.

Direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında kursiyer ve usta öğreticiler maske kullanacak. Tek kullanımlık eldivenlerin doğru kullanılmaması Kovid-19 bulaşma riskini artırabileceğinden çalışanlar ve kursiyerler eldiven kullanmayacak. Ellerin yıkanması veya el antiseptiği kullanılması yeterli olacak. Eğitim sonunda aracın sık dokunulan yüzeyleri su ve deterjanla temizlenecek.

Pilotluk eğitimde kullanılan kulaklık ve mikrofonlar kişiye özel olacak

Pilotluk eğitimi uygulamalarında, uçağa binmeden önce eğitici ve öğrenci maske takacak, maske eğitim süresince çıkartılmayacak, eğitim sonunda çıkartılarak kapaklı çöp kutusuna atılacak. Eğitimde kullanılan kulaklık ve mikrofonlar kişiye özel olacak, ortak kullanımdan kaçınılacak.

Kulaklık ve mikrofonların kişiye özel olması mümkün değilse kulaklık ve mikrofonu kaplayacak tek kullanımlık minik bone tarzı kılıflar kullanılacak ve kullanım sonrası kapaklı çöp kutusuna atılacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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