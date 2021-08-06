"MEB kadrolu işçilerine üvey evlat muamelesi yapıyor"
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"MEB kadrolu işçilerine üvey evlat muamelesi yapıyor"

'MEB kadrolu işçilerine üvey evlat muamelesi yapıyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tüm-İş Genel Başkanı Mahmut Şahin, yaptığı basın açıklamasında Milli Eğitim Bakanlığı'nda kadrolu olarak çalışan işçilere üvey evlat muamelesi yapıldığını söyleyerek, "30 bine yakın işçiye yılın 2 ayı maaşları ödenmiyor, sigortaları yapılmıyor" dedi.

Tüm-İş Genel Başkanı Mahmut Şahin, yaptığı basın açıklamasında Milli Eğitim Bakanlığı'nda kadrolu olarak çalışan işçilere üvey evlat muamelesi yapıldığını söyleyerek, "30 bine yakın işçiye yılın 2 ayı maaşları ödenmiyor, sigortaları yapılmıyor" dedi.

Tüm-İş Genel Başkanı Mahmut Şahin, Tüm-İş Konfederasyonu Disiplin Kurulu Başkanı Umut Karademir, Tüm Sağlık- İş Sendikası Genel Başkanı Muhsine Kahveci ve Tüm Sağlık- İş Yönetim Kurulu Üyesi Yeliz Erciyes ile birlikte Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi. Burada konuşan Şahin, 30 bine yakın işçiye bakanlık tarafındanvüvey evlat muamelesi yapıldığını söyleyerek, "Şu anda 1 milyondan fazla çalışanı olan bir bakanlığın biriminin önündeyiz. Burada her yıl 12 ay boyunca 1 milyondan fazla insan maaşını alır, sosyal güvencesi de sağlanır. Yaz aylarında okulların tatil olmasına rağmen 900 binden fazla öğretmen de idari personel de maaşını alır ki sayı bir milyondan fazla. Fakat bu kurumda maalesef bir öz evlatlar var bir de üvey evlatlar var. Biz bugün buraya üvey evlatların sorunlarını dile getirmek için geldik. 30 binin altında ve 1 milyon üzeri çalışan, yani yüzde 3 bile olmayan bir sayıya Milli Eğitim Bakanlığı bir ayrımcılık yapıyor. Ne yapıyor, yaz aylarında ki tatillerde 900 binden fazla insan maaşını alıyor tatil olmasına rağmen. Sosyal güvencesi devam ediyor ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın kadrolu işçisi, 30 bine yakın insan maalesef yaz aylarında okullar kapanınca hadi gidin işinize deniyor. 10 ay çalıştınız bendensiniz ama 2 ay gidin ne yaparsanız yapın. Yani üvey evlat muamelesi yapılıyor. 2 ay boyunca ne maaşları veriliyor ne de sosyal güvenceleri yatırılıyor. Yani bu insanlara deniyor ki o 2 ay boyunca ne yaparsanız yapın beni ilgilendirmiyor, gidin ben sizi maaş vermeyeceğim, sosyal haklarınızı da sağlamayacağım deniyor. Bu insanlardan verim bekleniyor. Bakın yaz ayları yaklaştıkça bu insanlarda o 2 ayı nasıl geçireceğim. Hele tek kişi çalışıyorsa o şartlarda o evin geçimini sağlamak, o psikoloji ve kendi ülkemiz, Milli Eğitim Bakanlığımız yani eğitimi düzgün yapması gereken, sağlıklı nesiller yetiştirmesi gereken bir bakanlık, adeta 30 bin aileye o 2 ay boyunca strese gir, sıkıntıya gir beni ilgilendirmiyor. Yani iş barışının sağlanmadığı, iş huzurunun sağlanmadığı ve üvey evlat muamelesi görüldüğü bir durum" dedi.

Şahin, iki ay boyunca ücreti verilmeyen personellerin de borçları olduğunu ve bu duruma bir çözüm getirilmesi gerektiğini belirterek, "Bir senenin 12 ay olduğunu biliyoruz biz, ama bu insanlar 10 ay çalıştırılıyor. Yani 2 aya güç mü yetmiyor? 1 milyon insana zaten o 2 ay boyunca maaş veriyorsunuz. Üstelik memur maaşı veriyorsunuz ama işçilere 2 ay maaş veremiyorsunuz. Yüzde 3 bile değil bakın. Bu insanların kredi borçları var. Ailelerini geçindirmek zorundalar. Bu Orman Bakanlığı'nda da böyle. Yani ben sana şu kadar bakarım ondan sonra git. Bu devlet bakış açısına yakışmayan bir durum. Bakın devletimizin sosyal devlet bakış açısına yakışmayan bir durum. Bunun değişmesi lazım, bunu ivedilikle çözüm bulması lazım, yetkili sendikaların bu konuda bir şey yapmayacağını biliyoruz. Çünkü onlar kendilerini öbür tarafa ait hissediyorlar. Onların ağzıyla konuşuyorlar ama bu işçilerin sorunu dile getirilmesi lazım. Bugünde büyük bir tevafuk oldu. Bizim bu program daha önceden hazırlanmıştı. Dün akşamda biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanı değişimi oldu. Yeni bakana da sürprizle başlamış olduk ama bu bilinçli değildi ama inşallah tarihe geçecek isim olarak bu sorunu çözen bakan olarak da görevine başlamış olur. Bu vesile ile de ülkemizin ciddi sorunlar barındıran Milli Eğitimine hayırlı olsun. İnşallah yeni bir başlangıç olur. Bu soruna da lütfen duyarsız kalmayalım" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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