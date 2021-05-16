MEB, kademeli normalleşme döneminde yüz yüze ve uzaktan eğitim kararını açıkladı Açıklaması
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MEB, kademeli normalleşme döneminde yüz yüze ve uzaktan eğitim kararını açıkladı Açıklaması

MEB, kademeli normalleşme döneminde yüz yüze ve uzaktan eğitim kararını açıkladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi, özel eğitim merkezleri ile 8 ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında 17 Mayıs'tan itibaren yüz yüze eğitime geçileceğini, diğer kademelerde ise 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi, özel eğitim merkezleri ile 8 ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında 17 Mayıs'tan itibaren yüz yüze eğitime geçileceğini, diğer kademelerde ise 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında eğitimde uygulanacak kararlara ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme ile takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecek.

Diğer kademelerdeki resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecek.

Resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yürütülecek yüz yüze eğitime, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullara uyulması şartıyla başlanabilecek.

Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarının salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, valilikler tarafından sağlanacak.

1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

MEB: 1 Haziran'dan itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, durum değerlendirmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacak.
MEB: 1 Haziran'dan itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, durum değerlendirmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacak.
MEB: Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek.
MEB: Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek.
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