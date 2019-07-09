MEB, istihdam garantili mikromekanik eğitimine öğrenci alacak

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav puanıyla ileri teknolojinin kullanıldığı mikromekanik alanında eğitim verecek 150 yıllık Bursa Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 60 öğrenci yerleştirilecek.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak sektörün ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak mesleki ve teknik eğitim verilen alanları yeniden yapılandırdıklarını ifade etti.

Özellikle sektörlerin talep ettiği ve ihtiyaç olan ancak eğitim vermedikleri alan veya dalları mesleki ve teknik eğitime dahil etmeye çalıştıklarını dile getiren Özer, bu kapsamda uzay-havacılıktan biyoteknolojiye ve otomotivden saatçilik sektörüne kadar geniş bir alanda istihdam imkanı bulunan mikromekanik dalında da eğitim verebilmek için Tüm Saatçi İşadamları Derneği (TÜSAD) ile önemli bir adım attıklarını söyledi.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile TÜSAD arasında mikromekanik alanında eğitim vermek üzere "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü imzalandığını hatırlatan Özer, "İş birliği protokolü kapsamında mikromekanik alanındaki ilk eğitimi, pilot uygulama olarak 150 yıllık Bursa Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde başlatıyoruz. Bu lisede makine teknolojisi alanı altında mikromekanik dalını açtık. Mikromekaniğin mesleki eğitim düzeyinde müfredatı yoğun çalışmalar sonucu sektörle iş birliği içerisinde oluşturuldu ve ilgili alanın çerçeve öğretim programı da güncellendi. Hazırlıklarımız tamamlandı. Merkezi sınav puanı ile 60 öğrenci alacağız." diye konuştu.

"Mikromekanik teknolojisinin Türkiye için önemi büyük"

TÜSAD Başkanı Hayrettin Akpınar da açılacak mikromekanik alanının Türkiye için öneminin büyük olduğunu ifade etti. Yaklaşık 50 yıldır bu alanda eğitim verilmesi için büyük bir beklenti olduğunu aktaran Akpınar, yeni dönemde bu eğitimlerin verilmeye başlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu teknolojinin geliştirilmesinde yetişmiş insan kaynağına büyük ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Akpınar, "Mikromekanik saatçilikten, savunma ve uzay sanayisine kadar pek çok sektör için olmazsa olmaz bir teknoloji. Bu okulda yetişecek elemanlara, başka sektörlerin de ihtiyacı var." dedi.

Dernek olarak okuldaki laboratuvarları ve atölyeleri kuracaklarını, öğretmenlerin iş başı ve hizmet içi eğitimlerini üstleneceklerini anlatan Akpınar, "Alan öğrencilerinde beceri eğitimleri ve stajları üretim tesislerinde gerçekleştirilecek. Mezuniyetleri sonrasında öğrencilerimizin TÜSAD üyesi işletmelerde yüzde 100 istihdamları sağlanacak. Ayrıca protokol kapsamında bu alanda eğitim alan başarılı öğrencilere TÜSAD tarafından burs desteği sağlanacak." bilgisini verdi.

Akpınar, Türkiye'de büyük firmaların ürünlerinin bakımlarının İsviçre'ye gönderildiğini ifade ederek mezunlara bu sektörlerde istihdam garantisinin verileceğini belirtti.

TÜSAD Başkanı Akpınar, öğrencileri yurt dışındaki mikromekanik okullarında eğitim ve staj için göndereceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA