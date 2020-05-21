MEB, İOKBS tarihinin değiştirildiğini duyurdu Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 5 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 5 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, daha önce 6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 5 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA