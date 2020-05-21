MEB, İOKBS tarihinin değiştirildiğini duyurdu
Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 5 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirileceğini açıkladı.
21.05.2020 17:27 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:30
Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 5 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirileceğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, daha önce 6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 5 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirileceğini açıkladı.
(Emin Kuvat/İHA)
Kaynak: İHA