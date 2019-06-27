MEB İOKBS sonuçları tarihi: Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanıyor?

MEB tarafından 2 Haziran'da yapılan bursluluk sınavı sonuçları 22 Temmuz'da ilan edilecek. Sonuçlarına açıklanmasından sonra itiraz için beş gün süreniz var. İtirazın nasıl yapılacağına dair detaylar haberimizde. Peki bursluluk sınavı sonuçları nereden açıklanacak, nasıl öğrenilir? Bursluluk dönemi ne zaman başlayacak?

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

BURSLULUK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır.

İTİRAZ İÇİN BEŞ GÜN SÜRENİZ VAR!

Bursluluk sınavı sonuçlarına itiraz etmek isterseniz, sonuçların açıklanmasından sonra beş gün süreniz var. 5 (beş) gün içerisinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri resmi internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden (https://eitiraz.meb.gov.tr/) elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM'ye yapılabilecektir.

Elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir. Yazılı yapılan itirazlarda, ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır ve itirazların cevaplanmasındaki süre için ÖDSGM'ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.