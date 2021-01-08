MEB'in tablet bilgisayar dağıtımında 4'üncü faz başladı
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MEB'in tablet bilgisayar dağıtımında 4'üncü faz başladı

08.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:40
MEB'in tablet bilgisayar dağıtımında 4'üncü faz başladı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca, uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz gereksinimi olan öğrenciler için tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım sürecinde 4'üncü fazın başladığı açıklandı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca, uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz gereksinimi olan öğrenciler için tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım sürecinde 4'üncü fazın başladığı açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 4'üncü faz dağıtımlarıyla birlikte öğrencilere gönderilen cihaz sayısının toplam 313 bin 500'e ulaştığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; daha önce yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatiflerin de desteğiyle dağıtımı gerçekleştirilen 150 bin tablet bilgisayara ilave olarak tamamı Bakanlık tarafından tedarik edilen 500 bin tablet dağıtımında 4'üncü faz başladı. Tabletler, kontrolleri yapıldıktan sonra illere gönderiliyor. Geçen hafta gerçekleştirilen 66 bin cihazlık dağıtımın ardından bu fazda 47 bin tablet bilgisayar daha öğrencilerle buluşturulacak. Bu yeni faz ile birlikte 500 bin tabletin 313 bin 500 adedi sahiplerine ulaşmış olacak. Haftalık olarak gerçekleştirilecek gönderimlerle ay sonunda 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanacak.

'DERS BAŞI YAPAN ÖĞRENCİLERİMİZİN SAYISI ARTIYOR'Bakan Selçuk, bugün başlayan 4'üncü faz dağıtımda tablet bilgisayarların gönderildiği 26 ilin yöneticisi ile dijital ortamda toplantı gerçekleştirdi. Selçuk, 9 ile cihazların ulaştığını, 17 ile de sevkiyatın devam ettiğini belirtti. Selçuk, 10 Ocak Pazar günü tablet bilgisayanların tüm illere ulaşmış olmasının planlandığını söyledi. Öncelikli hedeflerinin 'Eğitimde Fırsat Adaleti'  olduğunun altını çizen Bakan Selçuk, planlanan dağıtım stratejisi çerçevesinde öncelikli gereksinimi olan öğrencilere resmi veriler üzerinden ulaşılmaya devam edildiğini hatırlattı. Bakan Selçuk, "İl müdürlerimizin teslim edeceği bu tablet bilgisayarlarda öğrencilerin canlı ders ve EBA platformundan faydalanmaları için ihtiyaç duyacakları aylık 25 GB kotalı GSM internet hizmeti de var.  İl yöneticilerimiz tablet bilgisayarları öğrencilere 4.5G GSM sim kartlı olarak teslim edecek. Her hafta yeni cihazlarıyla ders başı yapan öğrencilerimizin sayısı artıyor. Bu hafta 47 bin tablet bilgisayarın dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın eğitime erişimi konusunda bizlere destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Erişim problemi yaşayan çocuğumuz kalmayana kadar bu konuda hep birlikte kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yıldız Aktaş

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