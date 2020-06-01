MEB'in rehberlik hizmetlerinden yararlanan öğrenci ve veli sayısı 16 milyonu aştı
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MEB'in rehberlik hizmetlerinden yararlanan öğrenci ve veli sayısı 16 milyonu aştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart tarihinden 31 Mayıs 2020'ye kadar okul rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ile rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından 9 milyon 623 bin 325'i öğrenci, 6 milyon 689 bin 482'si veli olmak üzere toplam 16 milyon 312...

MEB'in rehberlik hizmetlerinden yararlanan öğrenci ve veli sayısı 16 milyonu aştı
01.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:51

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart tarihinden 31 Mayıs 2020'ye kadar okul rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ile rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından 9 milyon 623 bin 325'i öğrenci, 6 milyon 689 bin 482'si veli olmak üzere toplam 16 milyon 312 bin 807 kişiye rehberlik hizmeti verildiğini bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, öğrencileri akademik alanda uzaktan eğitim yöntemleri ile desteklemeye devam ederken bu zorlu süreçte hem öğrenciler hem de velilerin yanında olmak için psikososyal destek faaliyetlerine büyük önem verdiklerini ifade etti.

Uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart tarihinden 31 Mayıs 2020'ye kadar okul rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ile rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından 9 milyon 623 bin 325 öğrenci ve 6 milyon 689 bin 482 veli olmak üzere toplam 16 milyon 312 bin 807 kişiye rehberlik hizmeti verildiğini belirten Selçuk, şöyle devam etti:

"Bu süreçte sık aralıklarla ihtiyaç duyulan alanlarda kılavuzlar, kitapçıklar, rehberler hazırlayıp paylaştık. Bu kapsamda daha önce Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğümüz tarafından öğrencilerimiz, gençlerimiz ve velilerimize yönelik ayrı ayrı hazırlanan, salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmelerine destek olabilmek için kılavuzlar yayımlamıştık. Memnuniyetle ifade edebilirim ki yayımlanan kılavuzlar sahada aktif olarak kullanılıyor. Ayrıca 81 ilde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bilgilendirme Hattı çağrı merkezi kuruldu. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) görevli özel eğitim ve rehberlik öğretmenlerimiz telefonla öğrenci ve velilerimize destek oluyorlar. Her 15 günde bir 'Elif ile Alp' karakterlerini içeren ve okul öncesi ve ilkokul çocuklarımıza yönelik destek kitabımızı yayımlıyoruz. Ayrıca, bu süreçte velilerimizin çocuklarının güvenli internet kullanımlarına destek olmak ve siber zorbalığa karşı korumak için iki ayrı rehberle destek sağladık. Rehberlik faaliyetlerimiz öğrencilerimizin akademik, sosyal, duygusal ve kariyer gelişimlerinin bir bütün olarak desteklenmesi amacıyla yoğun bir şekilde devam ediyor."

Tüm dünyanın önemli bir sınavdan geçtiği bu süreçte 18 milyon öğrenci ve milyonlarca veliden hiç kopmadan, onların büyük bir bölümüne ulaşarak yola devam ettikleri için mutluluk duyduğunu ifade eden Selçuk, süreci koordine eden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve çalışma arkadaşlarına, özel eğitim ve rehberlik öğretmenlerine teşekkür etti.

- En çok uyum, motivasyon ve hedef belirleme konularında yardım talep edildi

Okullarda yüz yüze eğitime ara verildiği günden itibaren eğitim kurumları ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli rehberlik öğretmenleri tarafından grup ve bireysel olarak verilen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, gün gün e-Rehberlik sistemine işlendi.

Sınıf, okul, ilçe, il ve Türkiye genelinde rehberlik ile ilgili çalışmalara anında ulaşmanın mümkün olduğu e-Rehberlik sisteminden alınan bazı verilere göre, koruyucu önleyici kapsamdaki grup çalışmalarında stresle baş etme, sağlıklı yaşam, psikososyal destek programı ilk sıralarda yer aldı.

Eğitsel rehberlik hizmetlerinde en fazla çalışılan konular zaman yönetimi ve motivasyon olurken, mesleki rehberlikte meslek tanıtımı, meslek seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar ön plana çıktı.

Öğrenciler bireysel olarak en çok uyum, motivasyon ve hedef belirleme konularında yardım talep etti. Öğrencilerin yanı sıra velilere de verilen rehberlik hizmetlerinde öne çıkan konular sağlıklı yaşam ve psikososyal destek oldu. Veliler ise bireysel olarak en çok akademik konularda yardım talep etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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