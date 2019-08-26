MEB'in özel okul standartlarını yeniden düzenleyen mevzuatı yolda

Milli Eğitim Bakanlığınca, özel okulların açılmasında fiziki ve çevre koşullarını yeniden düzenleyen ve kapanma riski bulunan özel okullara ilişkin mali önlemler içeren yeni bir yönetmelik hazırlanıyor.

26.08.2019 13:30
MEB'in özel okul standartlarını yeniden düzenleyen mevzuatı yolda

Milli Eğitim Bakanlığınca, özel okulların açılmasında fiziki ve çevre koşullarını yeniden düzenleyen ve kapanma riski bulunan özel okullara ilişkin mali önlemler içeren yeni bir yönetmelik hazırlanıyor.

Kaynak: Dunya.com

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