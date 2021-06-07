MEB'in özel eğitim materyallerine tescil
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MEB'in özel eğitim materyallerine tescil

MEB'in özel eğitim materyallerine tescil
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın özel eğitimde kullanılan öğretim materyallerinin tescil süreci çalışmaları kapsamında, 2021'in ilk 5 ayında 35 özel eğitim öğretim materyali, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillendi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın özel eğitimde kullanılan öğretim materyallerinin tescil süreci çalışmaları kapsamında, 2021'in ilk 5 ayında 35 özel eğitim öğretim materyali, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillendi.

MEB, 2019 yılından itibaren fikri mülkiyet hakları çalışmaları kapsamında patent, faydalı model, tasarım ve marka çalışmalarına ağırlık vermeye başladı. Bu kapsamda ilk adım mesleki eğitimde atılarak, 2020 yılında 12 patent, 8 faydalı model, 109 tasarım ve 59 marka tescili olmak üzere toplam 188 ürünün tescili alındı. Daha sonra Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri'nde fikri mülkiyet çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda bir taraftan Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) fikri mülkiyet çalışmaları devam ederken diğer taraftan özel eğitimde kullanılan öğretim materyallerinin tescil süreci başlatıldı. Öğretim materyallerinin tescili ile ilgili süreç tamamlandı ve 2021'in ilk 5 ayında 35 özel eğitim öğretim materyali, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Böylece Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde tescil edilen öğretim materyal sayısı, 39'a yükseldi. Tescili alınan materyaller 'Özel Çocuklara Özel Materyaller' projesi kapsamında özel eğitim sınıflarına gönderiliyor.MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, fikri mülkiyet farkındalığını ortaöğretim kurumlarına yaygınlaştırmak istediklerini söyledi. Özer, "Mesleki eğitimde aldığımız mesafe sonrasında özel eğitim alanında da fikri mülkiyet konusunda önemli adımlar atmaya başladık. Bu çalışmalarımızı iki adımda yürütüyoruz. Öncelikle BİLSEM'lerde bu kapsamda çalışmalara hız verdik. Çalışmalar başarılı bir şekilde yürütülüyor. İkinci adım olarak özel eğitim sınıflarında kullanılacak öğretim materyallerinin tescili sürecini başlattık. İkinci adımın ilk sonuçlarını aldık ve 2021 yılının ilk 5 ayında 35 özel eğitim öğretim materyalinin tescilini aldık. Böylece tescil edilen özel eğitim öğretim materyal sayısı 39'a yükselmiş oldu. Tescil edilen öğretim materyallerini Ders Aletleri Yapım Merkezi ve meslek liselerimizde ürettirip özel eğitim sınıflarına göndereceğiz. Bu süreçte bizlere sürekli destek olan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'a şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu süreçleri başarılı bir şekilde yürüten Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve çalışma arkadaşlarına da teşekkür ediyorum" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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