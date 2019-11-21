MEB'in Öğretmenler Kupası'nda final heyecanı başlıyor

21.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:18

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor federasyonları ve Turkcell'in katkılarıyla düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası için mücadele eden öğretmenler, 23 Kasım'da kupalarını almanın heyecanını yaşayacak.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Öğretmenler Kupası'nı öğretmenlerin sınıftaki azim, dirayet ve çabalarını sahalarda görünür kılmak, eğitim ve sporun birlikte hareket etme, azimle çalışma gibi ortak prensiplerine dikkati çekmek amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Eğitim camiasında 1 milyonu aşkın öğretmen olduğuna işaret eden Boyacı, "Bu büyük ailenin üyelerinin katılımıyla, 81 ilin 778 ilçesinde takımlar kuruldu. Bu takımlar takvim çerçevesinde düzenlenen il müsabakalarına katıldı. Müsabakalar sonucunda illerinde birinci olan takımlar, 8 bölgede düzenlenen karşılaşmalara katıldı. Böylece bölge birincisi takımlar belirlendi." dedi.

Boyacı, Türkiye Öğretmenler Kupası'nın 4 branşta yapıldığını belirterek "Türkiye genelinde, futsalda 27 kadın, 613 erkek takımı oluşturuldu. Basketbolda 23 kadın, 247 erkek takımı etkinliğe katılırken, voleybolda 121 kadın, 447 erkek takımı, masa tenisinde 107 kadın, 403 erkek takımı müsabakalarda yer aldı." bilgisini paylaştı.

İl müsabakalarının 21-30 Ekim'de, bölge yarışmalarının da 4-12 Kasım'da yapıldığını hatırlatan Boyacı, böylelikle 4 farklı branşta finale katılacak 64 takımın belirlendiğini kaydetti.

Boyacı, Ankara'da devam eden final müsabakalarının tamamlanmasının ardından 23 Kasım'da yapılacak kupa törenine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile spor federasyonlarından yetkililerin katılacağını ifade etti.

MEB'in büyük bir aile olduğunu vurgulayan Boyacı, "İnsanların eğitim hayatında her zaman kahramanı olan öğretmenleri vardır. Çocuklarımıza rol model olan öğretmenlerimizin sporun bir yaşam biçimi olması ve spora olan ilginin artması konusunda da çocuklarımızın kahramanı olacakları düşüncesiyle hareket ettik. Öğretmenlerimizi bu alanda da görünür kılmayı hedefledik." değerlendirmesinde bulundu.

Boyacı, Türkiye Öğretmenler Kupası'nın eğitim camiasında büyük heyecan yarattığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimiz, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerimiz bu etkinliğe tutkuyla sarıldı. Sahalarda mücadele eden öğretmenlerimizin taraftarları, meslektaşları, öğrencileri ve veliler oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenleri, öğrencileri ve velileri turnuvada, sporun birleştirici gücü etrafında aynı heyecanda buluşturdu. Kaybedenin olmadığı, herkesin alkışlandığı, birlikte mücadele ettiği bir zemin oluştu. Öğretmenlerimiz de öğrencilerimiz de toplum da bu turnuvaya teveccüh gösterdi."

"Öğretmenlere özel bir lig oluşturulabilir"

Eğitim camiasında bu büyüklükte bir turnuvanın daha önce yapılmadığına dikkati çeken Boyacı, şunları kaydetti:

"Öğretmenler arasında 81 vilayette yapılan bu büyüklükte bir turnuva hiç olmamıştı. Bu bir ilk oldu. Bundan sonraki süreçte, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve federasyonlarımızla birlikte 2020 yılında bu etkinliğimizi tekrar düzenlemeyi planlıyoruz. Türkiye Öğretmenler Kupası'nı geleneksel hale getirmek istiyoruz. İleriki dönemlerde öğretmenler arasında özel bir lig oluşturma hayalimiz var. 1 milyon öğretmenin bulunduğu bir aileden bahsediyoruz. Gelecek yıllarda futsal, basketbol, voleybol, masa tenisi branşlarına yenilerini de ekleyebiliriz."

Boyacı, organizasyona Gençlik ve Spor Bakanlığı ile federasyonların büyük destek verdiğinin altını çizerek turnuva sürecinde il spor müdürlükleri ve il milli eğitim müdürlüklerinin uyum içinde çalıştıklarını vurguladı.

Kupaya her yaştan öğretmenin katıldığına işaret eden Boyacı, "Türkiye Öğretmenler Kupası'na katılan öğretmenler arasında milli sporcular da amatör olarak spor yapanlar da vardı. Ama hepsinin ortak özelliği öğrenciler için görünür olmak, takımları, okulları, ilçeleri adına mücadele etmekti. Onların keyifle yarıştığı bu turnuvanın heyecanı seyirciler tarafından da paylaşıldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA