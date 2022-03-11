MEB'in öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimi programı Resmi Gazete'de

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), öğretmenler ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimi programına dair yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

MEB'in yönetmeliğine göre, Bakanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı personeli ile talepleri halinde özel öğretim kurumları eğitim personelinin mesleki gelişim ihtiyacının karşılanmasına yönelik eğitimlerin planlanması, uygulanması, yönetimi, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yönetmelik kapsamında, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda Bakanlık merkez teşkilatı birim amirlerinden oluşturulan Eğitim Kurulunun temsilcileri yeniden belirlendi.

Bu Kurul adaylık eğitimi, sertifika programı ve benzeri özel nitelikli faaliyetler ile öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı durumlarda, pedagojik formasyonu olmadan ataması yapılanlara düzenlenecek pedagojik formasyon/öğretmenlik meslek bilgisi eğitimine ilişkin eğitim programlarını belirleyecek.

Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla "mesleki gelişim topluluğu", "öğretmen-yönetici hareketlilik programları" ve "okul temelli mesleki gelişim" çalışmaları yapılabilecek.

Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin kapsamı

Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetleri okul temelli mesleki gelişim, mesleki gelişim toplulukları veya öğretmen hareketlilik programı kapsamında da düzenlenebilecek.

Yüz yüze eğitim yoluyla düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetinin günlük süresi, merkezi hizmet içi eğitim faaliyetlerinde 4, mahalli hizmet içi eğitim faaliyetlerinde 2 ders saatinden az, 8 ders saatinden fazla olamayacak.

Beş gün olarak planlanan ve yüz yüze eğitim yoluyla düzenlenen merkezi hizmet içi eğitim faaliyetlerinin süresi 25 ders saatinden az, 40 ders saatinden fazla uygulanamayacak.

Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde bir ders saati süresi 50 dakika, blok ders saati süresi ise 90 dakika olacak.

Eğitimler kurs veya seminer olarak düzenlenecek

Hizmet içi eğitim faaliyetleri kurs veya seminer olarak düzenlenecek. Kurs ve seminerler yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemleri ya da her iki yöntem birlikte kullanılarak yapılabilecek.

Okul temelli mesleki gelişim çalışması, okula özgü mesleki gelişim ihtiyacının okul bünyesinde karşılandığı faaliyetleri içerecek.

Mesleki gelişim topluluğu, öğretmenlerin birbirlerinden öğrenerek ilerledikleri uygulama temelli bir hizmet içi eğitimi kapsayacak. Mesleki Gelişim Topluluklarının topluluk içi iletişimi ve yapılan çalışmaların paylaşımı Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirilecek.

Öğretmen hareketlilik programı, başarısı, iyi uygulamaları, farklı projeleri veya farklı öğrenme ortamları ile ön plana çıkan okulların bilgi ve tecrübelerinin paylaşılması, diğer okullarda görev yapan öğretmen ve yöneticilerin bu okulları ziyaretini sağlamak amacıyla düzenlenecek.

Personelin bilgi ve ihtisaslarını artırmak amacıyla Bakanlık bütçesi veya diğer kaynaklardan yararlanılarak yurt dışında eğitim yapılabilecek. Dış ülkelere eğitime gönderilecek personel hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.

En az 10 kursiyer/katılımcı şartı

Hizmet içi eğitim faaliyetine başvurusu onaylanan personelin hizmet içi eğitim faaliyetine katılımı zorunlu olacak. Geçerli mazereti olanlar hariç kursiyer ve katılımcıların hizmet içi eğitim faaliyetlerinin tamamına devamı zorunlu olacak. Geçerli mazerete dayalı devamsızlık toplam ders saati sayısının beşte birinden fazla olamayacak.

Yargı kararları, özel mevzuat hükümleri veya özel durumlar hariç olmak üzere, seminer ve kursların düzenlenebilmesi için en az 10 kursiyer/katılımcı şartı aranacak.

Devamsızlık nedeniyle hizmet içi eğitim faaliyetiyle ilişikleri kesilenlerin durumları kurumlarına bildirilecek ve geçerli mazereti olmaksızın hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmayanlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacak.

Sınavlar elektronik ortamda da yapılabilecek

Sınavlar, eğitim programının konu ve amaçlarına uygun olarak yazılı, sözlü veya uygulamalı yöntemlerden biriyle yapılabileceği gibi birden fazla yöntemle de yapılabilecek. Sınavlar, elektronik ortamda da yapılabilecek.

Sınavların birden fazla yöntemle yapılması halinde başarı puanı; yazılı, sözlü veya uygulamalı sınavlardan alınan notların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacak ve değerlendirme formlarına işlenecek.

Sınavlarda değerlendirme yüz tam puan üzerinden yapılacak. Özel mevzuatında yer alan hükümler saklı kalmak üzere, hizmet içi eğitim faaliyetlerinde 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Sınav puanı 85-100 olanlar (A), 70-84 olanlar (B), 50-69 olanlar (C) düzeyde başarılı olarak kabul edilecek ve bu durum "Kurs Belgesi"nde gösterilecek.

Katılım, kurs ve seminer belgeleri verilecek

Mesleki Gelişim Toplulukları, Öğretmen Hareketlilik Programları ile diğer mesleki gelişim faaliyetlerine katılanlara "katılım belgesi", kursta başarılı olanlara "kurs belgesi", seminerlere katılanlara "seminer belgesi" verilecek.

Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile yapılan protokoller ve anlaşmalar kapsamında hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenebilecek.

Bu yönetmelikle 8 Nisan 1985'te yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılma onayı alınan hizmet içi eğitim faaliyetleri, onayın alındığı tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılacak.