MEB'in ilk açık erişimli atölyesi Ankara'da kuruldu
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MEB'in ilk açık erişimli atölyesi Ankara'da kuruldu

30.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 30.01.2021 13:52
MEB'in ilk açık erişimli atölyesi Ankara'da kuruldu

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ilk açık erişimli atölyesi Keçiören Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ilk açık erişimli atölyesi Keçiören Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kuruldu.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in katılımıyla MEB'in ilk açık erişimli atölyesi, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında Keçiören Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde hizmete açıldı.

Açılışta okul yöneticilerinden bilgi alan Bakan Yardımcısı Özer'e, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Müdür Yardımcısı Bedri Ekşi ile okul yöneticileri ve öğretmenler eşlik etti.

Hizmete giren atölyedeki makine ve ekipmanlar, öğrencilerin yanı sıra vatandaşların kullanımına açık olacak.

Atölyede, Arduino temelli programlama ile Python programlama, 3D yazıcı ile tasarım, metin tabanlı robotik kodlama, temel seviye STEM, Autodesk Fusion 360 ve temel elektronik gibi eğitimler verilecek.

Açık erişimli atölye olarak tasarlanan "Fab-Lablar" tüm dünyada yaygınlaşırken Türkiye'de bu atölyelerden 11 tane bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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