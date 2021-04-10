'Hayat Boyu Öğrenen Mahalle' uygulaması başlıyor

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Hayat Boyu Öğrenen Mahalle Uygulaması' kapsamında her mahallede en az bir okulun halk eğitim merkezi şubesi olacağını belirtti.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Hayat Boyu Öğrenen Mahalle Uygulaması' kapsamında her mahallede en az bir okulun halk eğitim merkezi şubesi olacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, vatandaşların bulunduğu her yerde zaman, yaş, eğitim düzeyi gibi her türlü kısıtlamayı ortadan kaldırarak ihtiyaç duyduğu eğitime, halk eğitimi merkezleri dışında seçilen okullardan da ulaşmasını sağlamak amacıyla 'Hayat Boyu Öğrenen Mahalle Uygulaması' hayata geçiriliyor. Bu öğretim yılında İstanbul'da pilot olarak gerçekleştirilecek uygulama, diğer 80 ilde ise 2021-2022 öğretim yılında hayata geçirilecek.

'OKULLARIMIZI KURS MERKEZİ OLARAK PLANLIYORUZ'Bakan Selçuk, uygulama ile her mahalleden seçilen en az bir okulda örgün eğitimi aksatmayacak şekilde halk eğitimi kursları açılacağını belirtti. Seçilen bu okulların halk eğitimi merkezlerinin birer şubesi niteliğinde olacağını belirten Selçuk, "Türkiye'de her ilçede en az bir tane olmak üzere toplamda 995 halk eğitimi merkezi ve 24 olgunlaşma enstitüsü ile 73 alanda 3 bin 636 kurs çeşidiyle faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Nüfus yoğunluğu fazla ve coğrafi açıdan büyük olan ilçelerimizdeki vatandaşlarımız halk eğitimi merkezine ulaşım sorunu yaşamaktadır. Kurslarımıza erişim sağlayamayan vatandaşlarımızın ihtiyaç, ilgi ve isteklerine öncelik verilerek bu kurslardan faydalanabilmeleri için vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla mahallelerimizde şartları uygun olan okullarımızı kurs merkezi olarak planlamaktayız" dedi.'GENÇLİKTE EDİNİLEN BİLGİLER ARTIK YETERLİ DEĞİL'Hızla değişen dünyada bireylerin var olan bilgilerinin yeterliliğini yitirdiğini artık insanların gençliklerinde edindikleri bilgilerin onlara hayatları boyunca yetmediğini belirten Selçuk, "Bireyin kendini sürekli yenilemesi ve topluma uyumlu bir şekilde yaşayabilmesi ise hayat boyu eğitimle mümkün olacaktır. İstihdamı geliştirmek, nitelikli iş gücü oluşturarak ekonomiye katkıda bulunmak, kişilerin mesleklerindeki gelişmeleri yakından takip ederek kendilerini yenilemelerini ve hak ettikleri kalitede bir hayat yaşamalarını sağlamak hedeflerimiz arasında yer almaktadır" dedi.

Uygulama kapsamında, ülke genelinde 32 bin mahallede il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri bünyesinde oluşturulacak ve mahalle sakinlerini temsilen muhtarların da yer alacağı komisyonla resmi ilkokul ve ortaokullar kurs merkezi olarak tespit edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ