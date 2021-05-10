MEB'in, 'Hayalimdeki Çin' temalı resim yarışması düzenlediği iddiası
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MEB'in, 'Hayalimdeki Çin' temalı resim yarışması düzenlediği iddiası

MEB'in, 'Hayalimdeki Çin' temalı resim yarışması düzenlediği iddiası
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Basında yer alan bazı haberlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Hayalimdeki Çin' temalı resim yarışması düzenlediği bilgisine yer verilmişti. MEB tarafından yapılan açıklamada resim yarışmasının bakanlık tarafından düzenlendiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, yapılan yazılı açıklamada, bakanlık tarafından duyuru ve etkinlik süreçlerinin denetlendiği, 'Hayalimdeki Çin' temalı resim yarışmasının bazı basın yayın organlarında çarpıtılarak haberleştirildiği ve kamuoyuna yanlış yansıtıldığı belirtildi.

''İDDİLAR GERÇEK DIŞIDIR''

Açıklamada, "Etkinliğin Bakanlığımız tarafından düzenlendiği yönündeki iddialar gerçek dışıdır. Kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlar tarafından yapılacak sosyal etkinliklerin, bakanlığa bağlı her tür ve derecedeki eğitim kurumlarında duyurularına ilişkin izin müracaatlarının değerlendirilmesi, 'Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi' hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.

''BAKANLIĞIN GÖREVİ BULUNMUYOR''

2016 yılından bu yana Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı tarafından farklı temalar ile yapılan ve son olarak duyurusu yapılan 'Türkiye-Çin Diplomatik İlişkilerinde 50'nci Yıl' temalı yarışmanın yürütülmesinde ve düzenlenmesinde, bakanlığa bağlı hiçbir kurum ve kuruluşun görevi bulunmayıp izin kapsamındaki tüm etkinliklerin denetimleri birimlerimizce yapılmaktadır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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MEB'in, 'Hayalimdeki Çin' temalı resim yarışması düzenlediği iddiası
YANLIŞDOĞRU
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Basında yer alan bazı haberlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Hayalimdeki Çin' temalı resim yarışması düzenlediği bilgisine yer verilmişti.

MEB tarafından yapılan açıklamada resim yarışmasının bakanlık tarafından düzenlendiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.

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