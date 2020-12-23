MEB'in gönderdiği tabletler Batman'da dağıtılıyor
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MEB'in gönderdiği tabletler Batman'da dağıtılıyor

23.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:52
MEB'in gönderdiği tabletler Batman'da dağıtılıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) uzaktan eğitim sürecinde internet ve tablet ihtiyacı olan öğrencilere dağıtılmak üzere Batman'a gönderilen 2 bin 600 tablet okul müdürlerine teslim edildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) uzaktan eğitim sürecinde internet ve tablet ihtiyacı olan öğrencilere dağıtılmak üzere Batman'a gönderilen 2 bin 600 tablet okul müdürlerine teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, yaptığı açıklamada, teslim edilen tabletlerin içinde, öğrencilerin canlı ders ve EBA platformundan faydalanmaları için ihtiyaç duyacakları aylık 25 GB'a kadar kotalı internet paketinin de yer alacağını belirtti.

?Kurtaran, dağıtımı devam eden tabletleri resmi veriler doğrultusunda oluşturulan ve MEB tarafından belirlenen dağıtım stratejisi doğrultusunda öncelik sırasına göre öğrencilere teslim edileceğini bildirdi.

Öğrencilerin tablet talebi için herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek olmadığını ifade eden Kurtaran, "Ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden Bakanlıkça yapılan puanlama doğrultusunda hazırlanan dağıtım stratejisi çerçevesinde dağıtımlar gerçekleştirilmektedir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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