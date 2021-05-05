MEB'in eğlenceli eğitim içeriklerine "tek tık" ile ulaşım imkanı
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MEB'in eğlenceli eğitim içeriklerine "tek tık" ile ulaşım imkanı

MEB'in eğlenceli eğitim içeriklerine 'tek tık' ile ulaşım imkanı
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kovid-19 salgını döneminde öğrenciler ve veliler için hazırlanan eğlenceli eğitim içeriklerini "http://meb.ai/KjRFB1" internet adresinde bir araya getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kovid-19 salgını döneminde öğrenciler ve veliler için hazırlanan eğlenceli eğitim içeriklerini "http://meb.ai/KjRFB1" internet adresinde bir araya getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Telegram hesabından, öğrencilere ve velilere yönelik Bakanlığın yeni uygulamasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Evde zaman zor geçiyor biliyorum… Çocukların okuyabileceği, sizin okuyabileceğiniz, çocuğa, çocukluğa, oyuna, eğitime dair çok seveceğiniz kitaplarımızın ve uygulamalarımızın bazılarını bir linkte topladık. Bazen bir cümle bambaşka kapılar açar. Lütfen göz atın. Hepsi sizin için." ifadelerine yer verdi.

Salgın döneminde öğrenciler ve velileri için hazırlanan "Evde Eğitim Paketi" isimli eğlenceli eğitim içeriklerine "http://meb.ai/KjRFB1" internet adresinden erişim sağlanabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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