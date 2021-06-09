MEB'in destekleme ve yetiştirme yaz kursları 5 Temmuz'da başlayacak
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MEB'in destekleme ve yetiştirme yaz kursları 5 Temmuz'da başlayacak

MEB'in destekleme ve yetiştirme yaz kursları 5 Temmuz'da başlayacak
Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için destekleme ve yetiştirme kurslarının 5 Temmuz'da açılacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için destekleme ve yetiştirme kurslarının 5 Temmuz'da açılacağını bildirdi.

Bakanlıktan illere gönderilen yazıya göre, resmi okullarda öğrenim gören 11. sınıftan 12. sınıfa geçen ve örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun öğrencilere verilecek eğitim, 5 Temmuz - 27 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Kurslarda, öğrencilerin ve kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planı, fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek, bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek.

Kurslara devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanlar, salgınla ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla valiliklerce belirlenecek okul pansiyonlarında kalabilecek.

Kurslarda, Kovid-19 salgınıyla mücadele doğrultusunda maske, fiziki mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere diğer kurallara titizlikle uyulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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